Илья Ежов: «Женщина вполне может стать арбитром КХЛ, если она достаточно квалифицирована. Может, раздевалку придется делать отдельную»
Илья Ежов высказался о том, может ли женщина стать арбитром в КХЛ.
– Несколько дней назад судья Вера Опейкина отсудила матч Кубка России. Как считаете, такое возможно в [Фонбет Чемпионате] КХЛ?
– Молодец! Я думаю, такое возможно, если она будет кататься на должном уровне. Не знаю, может, раздевалку придется делать отдельную.
Считаю, что женщина вполне может стать арбитром КХЛ, если она достаточно квалифицирована, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов.
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