Илья Ежов: «Женщина вполне может стать арбитром КХЛ, если она достаточно квалифицирована. Может, раздевалку придется делать отдельную»

Илья Ежов высказался о том, может ли женщина стать арбитром в КХЛ.

– Несколько дней назад судья Вера Опейкина отсудила матч Кубка России. Как считаете, такое возможно в [Фонбет Чемпионате] ?

– Молодец! Я думаю, такое возможно, если она будет кататься на должном уровне. Не знаю, может, раздевалку придется делать отдельную.

Считаю, что женщина вполне может стать арбитром КХЛ, если она достаточно квалифицирована, – сказал вратарь « » .