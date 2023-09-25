Илья Ежов: «Женщина вполне может стать арбитром КХЛ, если она достаточно квалифицирована. Может, раздевалку придется делать отдельную»

Теги Салават Юлаев судьи женский хоккей КХЛ Илья Ежов Хоккей

Илья Ежов высказался о том, может ли женщина стать арбитром в КХЛ.

– Несколько дней назад судья Вера Опейкина отсудила матч Кубка России. Как считаете, такое возможно в [Фонбет Чемпионате] КХЛ?

– Молодец! Я думаю, такое возможно, если она будет кататься на должном уровне. Не знаю, может, раздевалку придется делать отдельную.

Считаю, что женщина вполне может стать арбитром КХЛ, если она достаточно квалифицирована, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов.

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