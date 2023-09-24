Козлов о 2:4 от «Ак Барса»: «Было много потерь на синей линии, это не позволяло играть в атаке. Соперник шел в давление, мы столкнулись с проблемами при выходе из зоны»
Виктор Козлов подвел итоги матча против «Ак Барса» (2:4).
– Первый период нам забили в большинстве. Не понравилось, что было много потерь на синей линии, это не позволяло играть в атаке. Соперник шел в давление, мы столкнулись с проблемами при выходе из зоны.
В третьем периоде забили два гола, перешли на игру в три звена. Потеряли еще защитников. Такая ситуация.
– Непривычно промолчало звено Шипачева. Закрыли его персонально?
– Не было персональной установки.
– Почему не было Панина, Науменкова, Самонова?
– Панин и Науменков выбыли на несколько недель, Самонов приболел.
– Как оцените игру Хафизуллина в дерби?
– Он квалифицированный защитник, хороший игрок.
– Не было ощущения, что вам не хватило эмоций, особенно после «сухого» поражения в домашней игре?
– В третьем периоде забили два гола, вернулась страсть и спортивная злость.
– Когда ждать Ливо?
– Он сейчас в процессе оформления визы, ждем в начале октября.
– Как наказывать молодых защитников за ошибки: Комарова, Цулыгина?
– Они молодые, они ошибаются. Если сейчас их наказывать и бить по рукам, они вообще уверенность потеряют. Надо быстрее это забыть и готовиться к следующему матчу. Впереди важные игры дома, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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