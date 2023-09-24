Козлов о 2:4 от «Ак Барса»: «Было много потерь на синей линии, это не позволяло играть в атаке. Соперник шел в давление, мы столкнулись с проблемами при выходе из зоны»

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Ак Барса» (2:4).

– Первый период нам забили в большинстве. Не понравилось, что было много потерь на синей линии, это не позволяло играть в атаке. Соперник шел в давление, мы столкнулись с проблемами при выходе из зоны.

В третьем периоде забили два гола, перешли на игру в три звена. Потеряли еще защитников. Такая ситуация.

– Непривычно промолчало звено Шипачева. Закрыли его персонально?

– Не было персональной установки.

– Почему не было , Науменкова, ?

– Панин и выбыли на несколько недель, Самонов приболел.

– Как оцените игру в дерби?

– Он квалифицированный защитник, хороший игрок.

– Не было ощущения, что вам не хватило эмоций, особенно после «сухого» поражения в домашней игре?

– В третьем периоде забили два гола, вернулась страсть и спортивная злость.

– Когда ждать Ливо?

– Он сейчас в процессе оформления визы, ждем в начале октября.

– Как наказывать молодых защитников за ошибки: Комарова, ?

– Они молодые, они ошибаются. Если сейчас их наказывать и бить по рукам, они вообще уверенность потеряют. Надо быстрее это забыть и готовиться к следующему матчу. Впереди важные игры дома, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.