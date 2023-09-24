Козлов о 2:4 от «Ак Барса»: «Было много потерь на синей линии, это не позволяло играть в атаке. Соперник шел в давление, мы столкнулись с проблемами при выходе из зоны»

Теги Ак Барс Салават Юлаев травмы Григорий Панин Виктор Козлов КХЛ Динар Хафизуллин Михаил Науменков Джош Ливо Александр Самонов Александр Комаров Ярослав Цулыгин Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Ак Барса» (2:4).

– Первый период нам забили в большинстве. Не понравилось, что было много потерь на синей линии, это не позволяло играть в атаке. Соперник шел в давление, мы столкнулись с проблемами при выходе из зоны.

В третьем периоде забили два гола, перешли на игру в три звена. Потеряли еще защитников. Такая ситуация.

– Непривычно промолчало звено Шипачева. Закрыли его персонально?

– Не было персональной установки.

– Почему не было Панина, Науменкова, Самонова?

– Панин и Науменков выбыли на несколько недель, Самонов приболел.

– Как оцените игру Хафизуллина в дерби?

– Он квалифицированный защитник, хороший игрок.

– Не было ощущения, что вам не хватило эмоций, особенно после «сухого» поражения в домашней игре?

– В третьем периоде забили два гола, вернулась страсть и спортивная злость.

– Когда ждать Ливо?

– Он сейчас в процессе оформления визы, ждем в начале октября.

– Как наказывать молодых защитников за ошибки: Комарова, Цулыгина?

– Они молодые, они ошибаются. Если сейчас их наказывать и бить по рукам, они вообще уверенность потеряют. Надо быстрее это забыть и готовиться к следующему матчу. Впереди важные игры дома, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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