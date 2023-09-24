Коледов после 2:4 от «Ак Барса»: «К третьему периоду проснулись. Если будем так играть с самого начала, результат придет»

Павел Коледов высказался об игре «Салавата» в матче против «Ак Барса» (2:4).

– Дерби, знали, к чему готовиться. Немного отдали игру, начали не так, как планировали, к третьему периоду проснулись.

– Были потери в команде, не было Панина. Добавила вам капитанская нашивка ответственности?

– Конечно, нашивка добавляет ответственности как на льду, так и вне льда. Сегодня был хороший матч, не во всех аспектах, но забили в большинстве, было несколько штанг.

– В третьем периоде смогли забросить две быстрые шайбы. Что говорили в перерыве, как настраивались?

– Это останется в раздевалке, вышли другой командой. Думаю, это было видно.

Если будем так играть с самого начала, то результат придет, – сказал защитник « » .