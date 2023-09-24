Бурмистров о Воробьеве в НХЛ: «Он хороший тренер. Если поедет во «Флориду» помогать Морису, это будет сильный тандем»

Александр Бурмистров оценил перспективы тренера Ильи Воробьева в НХЛ.

– Часть прошлого сезона вы провели в «Магнитке», которая годом ранее выходила в финал Кубка Гагарина и показывала отличный хоккей. В прошлом году вы вылетели от «Авангарда» со счетом 0-4 в серии. Успели ли понять, что стало причиной такой игры, если учитывать, что состав команды почти не поменялся.

– Я не был в команде, когда они дошли до финала, поэтому не могу понять, что произошло. Что-то пошло не так.

– Был ли вариант, что вы останетесь в «Металлурге»?

– Если честно, то даже не рассматривал это предложение, потому что сразу после сезона мы с агентом поговорили по поводу «Спартака» и шли уже в этом направлении.

– Ходили слухи, что Илья Петрович Воробьев может оказаться в НХЛ. Вы верите в это?

– Да, он хороший тренер, владеет языком. Если он поедет во «Флориду» помогать Полу Морису, то это будет сильный тандем.

– Вы работали с Полом Морисом?

– Да.

– В чем его особенность? В России у него не получилось, а там он до сих пор в порядке.

– Он очень сильный мотиватор, позволяет играть в хоккей, но при этом ждет хорошей игры в обороне тоже. Илья Петрович такой же, – сказал нападающий «Спартака» Александр Бурмистров.

«Флорида» интересуется Ильей Воробьевым («Матч ТВ»)