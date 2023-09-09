«Флорида» интересуется Ильей Воробьевым («Матч ТВ»)

«Флорида» интересуется Ильей Воробьевым.

Уже два клуба интересуются кандидатурой 48-летнего специалиста, как утверждает « ».

Он остается без работы после расторжения контракта с «Металлургом» по итогам прошлого сезона.

Главный тренер «Пантерс» работал с Воробьевым в «Металлурге» в сезоне‑2012/13.

Ранее сообщалось, что к кандидатуре проявлял интерес « », где генеральным менеджером работает швед Патрик Альвин, а в тренерский штаб Рика Токкета входит Сергей Гончар.