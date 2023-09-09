«Флорида» интересуется Ильей Воробьевым («Матч ТВ»)

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«Флорида» интересуется Ильей Воробьевым.

Уже два клуба НХЛ интересуются кандидатурой 48-летнего специалиста, как утверждает «Матч ТВ».

Он остается без работы после расторжения контракта с «Металлургом» по итогам прошлого сезона. 

Главный тренер «Пантерс» Пол Морис работал с Воробьевым в «Металлурге» в сезоне‑2012/13.

Ранее сообщалось, что к кандидатуре Воробьева проявлял интерес «Ванкувер», где генеральным менеджером работает швед Патрик Альвин, а в тренерский штаб Рика Токкета входит Сергей Гончар.

 

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