«Флорида» интересуется Ильей Воробьевым («Матч ТВ»)
«Флорида» интересуется Ильей Воробьевым.
Уже два клуба НХЛ интересуются кандидатурой 48-летнего специалиста, как утверждает «Матч ТВ».
Он остается без работы после расторжения контракта с «Металлургом» по итогам прошлого сезона.
Главный тренер «Пантерс» Пол Морис работал с Воробьевым в «Металлурге» в сезоне‑2012/13.
Ранее сообщалось, что к кандидатуре Воробьева проявлял интерес «Ванкувер», где генеральным менеджером работает швед Патрик Альвин, а в тренерский штаб Рика Токкета входит Сергей Гончар.
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