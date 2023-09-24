Трочек о «Рейнджерс»: «Надоело проигрывать, мы настроены серьезно. У нас нет менталитета, что выход в плей-офф – это успех»

Теги Рейнджерс НХЛ Винсент Трочек Хоккей

Винсент Трочек заявил, что «Рейнджерс» серьезно настроены перед сезоном-2023/24.

«На эту команду уже некоторое время смотрят как на команду, которая может сделать следующий шаг в будущем. Это будущее уже наступило.

У нас нет столько времени, чтобы тратить его впустую. На данный момент нужно действовать или заткнуться.

У нас нет такого менталитета, что «выход в плей-офф – это успех». Мы знаем, как ужасно было проиграть в первом раунде в прошлом году, поэтому мы пришли и настроены серьезно. Проигрывать надоело.

Я выступаю в этой лиге уже давно и ни разу не выигрывал», – сказал нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек.

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