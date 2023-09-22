НХЛ может провести матч на открытом воздухе в Мексике

Теги Питтсбург Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ Хоккей

НХЛ рассматривает возможности проведения матча в Мексике.

Об этом сообщил старший исполнительный вице-президент НХЛ Дэвид Пропер.

В лиге раздумывают над тем, чтобы провести первый матч НХЛ на открытом воздухе за пределами Северной Америке.

Среди вариантов рассматриваются европейские площадки, но также и не исключается проведение такого матча в столице Мексики – Мехико.

«Конечно, мы очень внимательно присматриваемся к этому вопросу. Есть некоторые вещи, которые нужно изучить, если мы хотим, чтобы это получилось», – отметил Пропер.

Напомним, что 23 и 24 сентября в Австралии состоятся выставочные матчи между «Лос-Анджелесом» и «Аризоной».

8 комментариев

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Kirill HG
среди кактусов и пирамид Майя, отличный план
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Lari
На теннисном корте в Канкуне😂😂😂
+2
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Фут.Боль
В Теотиуакане было бы очень атмосферно.
+2
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Павел павел
да это фигня. мы им ответим матчем в Монголии. в Чойболсане. посмотрим кто кого))
+2
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Lari
Ответ Павел павел
да это фигня. мы им ответим матчем в Монголии. в Чойболсане. посмотрим кто кого))
В Индии, заморозят Ганг и на нём сыграют.
+1
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Деревянная рука
Или в Монголии.Хотя подождите...
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rrvin
У нас есть система, отметил Пропер. Мы очень внимательно присматриваемся (800 матчей уже) к этому вопросу. Будем играть лучше. На открытом воздухе своя система. Мексика хоккейная страна. Почему там не провести. Будем думать. Система.
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Machine Head
А мы можем в Африке и на Гималаях при 90 тысячах зрителей. А в конце сезона в Монголии провести Кубок разочарований . Бгггг
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