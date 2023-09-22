НХЛ может провести матч на открытом воздухе в Мексике

НХЛ рассматривает возможности проведения матча в Мексике.

Об этом сообщил старший исполнительный вице-президент НХЛ Дэвид Пропер.

В лиге раздумывают над тем, чтобы провести первый матч НХЛ на открытом воздухе за пределами Северной Америке.

Среди вариантов рассматриваются европейские площадки, но также и не исключается проведение такого матча в столице Мексики – Мехико.

«Конечно, мы очень внимательно присматриваемся к этому вопросу. Есть некоторые вещи, которые нужно изучить, если мы хотим, чтобы это получилось», – отметил Пропер.

Напомним, что 23 и 24 сентября в Австралии состоятся выставочные матчи между «Лос-Анджелесом» и «Аризоной».