Карпов о 4:5 от «Северстали»: «Надо не пропускать в меньшинстве сразу после вбрасывания. Это глупо. Шайба к нам отскочила, борьба, и в итоге такой быстрый гол»

Теги Металлург Мг Северсталь КХЛ Максим Карпов Хоккей

Максим Карпов прокомментировал поражение от «Северстали» (4:5 Б).

– Какие эмоции от дубля?

– Хотелось забить, помочь команде, но никак не получалось.

– Пусть не удалось победить в итоге, но показалось, что играли здорово…

– Мы должны выигрывать – это самое важное. Должны побеждать, а не я забивать.

– Повели 3:0 в первом периоде, но позволили сопернику вернуться во втором. Как этого избежать в дальнейшем?

– Надо не пропускать при игре в меньшинстве сразу после вбрасывания. Это очень глупо, я считаю, когда после вбрасывания шайба к нам отскочила, борьба, и в итоге такой быстрый гол, который стал переломным в игре, – сказал нападающий «Металлурга» Максим Карпов.

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