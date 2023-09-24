«Металлург» выменял Петунина у «Северстали» на Коростелева

«Металлург» выменял форварда Александра Петунина у «Северстали».

Клуб из Череповца получил в сделке форварда .

26-летний провел 3 матча за « » и набрал 2 (0+2) очка. В остальных играх он оставался в запасе.

В прошлом сезоне Александр стал вторым команды, забросив 16 шайб в 55 играх регулярки при 26 очках. Главным тренером «Северстали» был Андрей Разин, сейчас возглавляющий магнитогорцев.

Контракт с нападающим рассчитан на 2 сезона.

26-летний Коростелев в нынешнем сезоне набрал 1 (1+0) балл в 6 матчах за « » при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 12:04.