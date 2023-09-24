Петунин попрощался с «Северсталью»: «Спасибо за время, проведенное здесь. Я обрел много друзей, город стал для меня родным! До встречи на поле»

Александр Петунин высказался после обмена из «Северстали» в «Металлург».

«Спасибо большое хоккейному клубу «Северсталь», тренерскому штабу, персоналу, врачам и игрокам команды за все время, проведенное здесь.

Я обрел много друзей, город стал для меня очень родным!

Конечно же хочется сказать спасибо болельщикам за огромную поддержку команды и лично меня, для меня это было очень важно, но приходится прощаться!

До встречи на поле и спасибо еще раз за все!» – говорится в заявлении форварда Александра Петунина.