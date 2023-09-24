Деа о 1-й шайбе за «Металлург» в 10-й игре сезона: «Не лучшее начало. Но в последних матчах я нащупал свою игру, наверное»

Жан-Себастьян Деа высказался о первой шайбе за «Металлург» в 10-м матче сезона.

После гола в ворота « » (4:5 Б) в активе 29-летнего канадца стало 3 (1+2) очка в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 2».

– Первая шайба за « ». Что чувствуешь?

– Классно, что наконец-то забил. Не лучшее начало сезона с моей стороны, особенно в плане игры в обороне. Думаю, адаптация несколько зятянулась. Но в последних матчах, наверное, я нащупал свою игру. Скверно, что мы потерпели поражение. Но, думаю, очко из этой встречи также очень ценно. Надо двигаться в этом же направлении.

– Почему упустили игру, ведь забили три гола в самом начале?

– Думаю, мы как-то успокоились, стали где-то не успевать за ними. Отошли от своей игры, допустили несколько ошибок, и они нас наказали за них. Думаю, это будет для нас уроком. Впереди еще несколько матчей на выезде, надо обязательно исправляться. Придется усерднее работать.

Очень важно играть правильно, отсюда будет и результат. Надо действовать с позиции силы, стараться доминировать на протяжении всего матча. Такие матчи – это полезный опыт, надо делать правильные выводы, учиться, – сказал Ди.