Форвард «Салавата» Дроздов об отказе от гражданства РФ в 13 лет: «В «Локомотиве» сказали, что в интернате только русские живут. Либо гражданство, либо домой»

Теги Салават Юлаев Локомотив Сборная Беларуси по хоккею КХЛ детский хоккей Иван Дроздов Хоккей

Иван Дроздов рассказал о своем отказе от гражданства РФ в 13 лет.

– В 13 лет вы оказались в Ярославле, в школе «Локомотива». Но и быстро уехали. Говорили, что нужно было получать российское гражданство. Что это за история?

– Мы с другом – два белоруса – приехали туда, снимали квартиру, с нами по очереди жили родители – то его, то мои. Мы адаптировались, хотели уже жить в интернате с другими приезжими ребятами. 

Но сказали, что там только русские ребята могут жить. И в клубе хотели растить не белорусов, а своих под сборную. Поставили выбор, что либо гражданство, либо домой. Мы сразу решили, что поедем домой.     

– О решении не пожалели?

– Честно – не пожалел. В Ярославле я чуть больше полугода жил. «Локомотив» тоже дал мне свои плоды, очень сильная школа.

Многие ребята моего возраста сейчас играют. Я почерпнул оттуда много полезного, с малых лет понял, что такое серьезная организация, – сказал форвард «Салавата».   

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3 комментария

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Hola Hola
Ответ Иван Иванов
Если даже к беларусам так относятся...... Шовинизм процветает)))
Знаете хоть что такое шовинизм? Лишь бы приплести. При чем здесь он, если сказано, что задача растить игроков для российской сборной? Единственное, странно, что клуб ставит такую задачу, вместо того, чтобы растить игроков для себя.
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counsel
Ответ Иван Иванов
Если даже к беларусам так относятся...... Шовинизм процветает)))
это реально смешной комментарий, академия Локомотива должна была для другой сборной выращивать игроков? тем более это ещё и бесплатный интернат похоже
+7
-4
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