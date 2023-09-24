Форвард «Салавата» Дроздов об отказе от гражданства РФ в 13 лет: «В «Локомотиве» сказали, что в интернате только русские живут. Либо гражданство, либо домой»

Иван Дроздов рассказал о своем отказе от гражданства РФ в 13 лет.

– В 13 лет вы оказались в Ярославле, в школе « ». Но и быстро уехали. Говорили, что нужно было получать российское гражданство. Что это за история?

– Мы с другом – два белоруса – приехали туда, снимали квартиру, с нами по очереди жили родители – то его, то мои. Мы адаптировались, хотели уже жить в интернате с другими приезжими ребятами.

Но сказали, что там только русские ребята могут жить. И в клубе хотели растить не белорусов, а своих под сборную. Поставили выбор, что либо гражданство, либо домой. Мы сразу решили, что поедем домой.

– О решении не пожалели?

– Честно – не пожалел. В Ярославле я чуть больше полугода жил. «Локомотив» тоже дал мне свои плоды, очень сильная школа.

Многие ребята моего возраста сейчас играют. Я почерпнул оттуда много полезного, с малых лет понял, что такое серьезная организация, – сказал форвард « ».