«Если я услышу «Белоруссия», скажу, что правильно Беларусь, может». Форвард «Салавата» Дроздов о названии страны

Теги Салават Юлаев Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Иван Дроздов Хоккей

Форвард «Салавата» Иван Дроздов высказался на тему Беларуси и Белоруссии.

23-летний белорусский нападающий набрал 5 (1+4) очков в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Вы белорус. Давайте сразу определимся – Беларусь или Белоруссия?

– Беларусь.  

– Для вас вообще важно это написание и произношение? Не оскорбляет, если кто-то говорит «Белоруссия»?

– Нет, в принципе. И так все говорят Беларусь уже. Для меня лично это непринципиально, кто как произносит.

Много таких слов можно найти. Если я услышу, то, может, скажу, что правильно Беларусь, – сказал Дроздов

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
counsel
дурацкий заголовок- прямо противоречит смыслу сказанного хоккеистом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ачиваков Марат
Родина моя Белоруссия! Песня была такая в Союзе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий