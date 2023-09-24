«Если я услышу «Белоруссия», скажу, что правильно Беларусь, может». Форвард «Салавата» Дроздов о названии страны
Форвард «Салавата» Иван Дроздов высказался на тему Беларуси и Белоруссии.
23-летний белорусский нападающий набрал 5 (1+4) очков в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Вы белорус. Давайте сразу определимся – Беларусь или Белоруссия?
– Беларусь.
– Для вас вообще важно это написание и произношение? Не оскорбляет, если кто-то говорит «Белоруссия»?
– Нет, в принципе. И так все говорят Беларусь уже. Для меня лично это непринципиально, кто как произносит.
Много таких слов можно найти. Если я услышу, то, может, скажу, что правильно Беларусь, – сказал Дроздов.
2 комментария