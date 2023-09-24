«Если я услышу «Белоруссия», скажу, что правильно Беларусь, может». Форвард «Салавата» Дроздов о названии страны

Форвард «Салавата» Иван Дроздов высказался на тему Беларуси и Белоруссии.

23-летний белорусский нападающий набрал 5 (1+4) очков в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вы белорус. Давайте сразу определимся – Беларусь или Белоруссия?

– Беларусь.

– Для вас вообще важно это написание и произношение? Не оскорбляет, если кто-то говорит «Белоруссия»?

– Нет, в принципе. И так все говорят Беларусь уже. Для меня лично это непринципиально, кто как произносит.

Много таких слов можно найти. Если я услышу, то, может, скажу, что правильно Беларусь, – сказал .