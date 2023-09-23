Гатиятулин о 2:3 со «Спартаком»: «Трактор» создавал хорошие моменты, но надо завершать их. При игре в большинстве нам не хватает точной передачи и броска»

Теги Трактор Спартак Челмет Анвар Гатиятулин Р-Спорт Александр Рыков Хоккей

Анвар Гатиятулин рассказал, чего «Трактору» не хватило в матче со «Спартаком»).

«Неплохой матч. Мы создавали хорошие моменты, но к воротам соперника надо находить пути и завершать моменты. Точного броска в овертайме не хватило.

При игре в большинстве нам не хватает точной передачи и завершающего броска. Хорошие моменты создаются, но в ворота надо попадать.

Что касается Александра Рыкова, то я рад за него, у Александра первый гол в КХЛ. Он прошел с нами предсезонку. Талантливый парень, который видит перед собой цель и усердно работает. В начале сезона был отправлен в «Челмет» для получения практики через игры. Хотели поднять в «Трактор» раньше, но ждали, чтобы он обрел уверенность. Сегодня он провел хороший матч», – сказал главный тренер «Трактора» после поражения со счетом 2:3.

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1 комментарий

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Анна
Сколько можно отдавать игры с таким большинством.
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