Гатиятулин о 2:3 со «Спартаком»: «Трактор» создавал хорошие моменты, но надо завершать их. При игре в большинстве нам не хватает точной передачи и броска»

Анвар Гатиятулин рассказал, чего «Трактору» не хватило в матче со «Спартаком»).

«Неплохой матч. Мы создавали хорошие моменты, но к воротам соперника надо находить пути и завершать моменты. Точного броска в овертайме не хватило.

При игре в большинстве нам не хватает точной передачи и завершающего броска. Хорошие моменты создаются, но в ворота надо попадать.

Что касается Александра Рыкова, то я рад за него, у Александра первый гол в КХЛ. Он прошел с нами предсезонку. Талантливый парень, который видит перед собой цель и усердно работает. В начале сезона был отправлен в « » для получения практики через игры. Хотели поднять в «Трактор» раньше, но ждали, чтобы он обрел уверенность. Сегодня он провел хороший матч», – сказал главный тренер « » после поражения со счетом 2:3.