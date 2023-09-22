Петунин о попадании в запас «Северстали»: «Если решат, что я не нужен, ничего не смогу поделать. Меня уже не раз обменивали, мне не привыкать»

Теги Северсталь КХЛ Александр Петунин Хоккей

Александр Петунин высказался о возможном обмене из «Северстали».

26-летний нападающий принял участие только в 3 из 7 матчей команды на старте Фонбет Чемпионата КХЛ. Он набрал в них 2 (0+2) очка.

– Отсутствие голов в контрасте с прошлой регуляркой давит?

– Нет, стараюсь абстрагироваться от личной статистики. Всегда хочется, чтобы выигрывала команда. Конечно, приятно, когда твои голы в этом помогают, но хороший хоккеист должен в первую очередь играть на команду: когда надо – обороняется, когда надо – атакует.

– В связи с частой ротацией пошли слухи, что ты можешь покинуть «Северсталь». Прокомментируешь?

– Это не ко мне вопрос. Делаю все возможное, чтобы приносить пользу команде. Если в «Северстали» решат, что я не нужен, ничего не смогу с этим поделать. Для хоккеистов это рабочий момент, меня уже не раз обменивали, так что мне не привыкать, – сказал форвард клуба из Череповца.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий