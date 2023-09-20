«Северсталь» готова обменять Петунина – 2-го снайпера команды в прошлом сезоне (Дмитрий Лукашов)

«Северсталь» готова обменять форварда Александра Петунина.

«По моей информации, « » ищет варианты обмена нападающего , который является одним из самых дорогих игроков в нынешнем составе.

С начала сезона форвард только два раза попадал в заявку команды . Вряд ли дело дойдет до драфта отказов.

Очевидно, что там его заберут конкуренты, а клуб из Череповца останется без какой-либо компенсации», – сообщил журналист Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале.

В прошлом сезоне 26-летний Петунин стал вторым снайпером клуба из Череповца в Фонбет Чемпионате КХЛ, забросив 16 шайб в 55 играх регулярки при 26 очках. В 7 играх плей-офф форвард добавил еще 3 шайбы.

В 2 играх текущего сезона он набрал 2 (0+2) балла.

Отметим, что в карьере игрока было уже 5 переходов, при этом только между двумя клубами – «Северсталью» и «Динамо».