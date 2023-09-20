«Северсталь» готова обменять Петунина – 2-го снайпера команды в прошлом сезоне (Дмитрий Лукашов)

Теги Северсталь возможные переходы Андрей Козырев КХЛ Александр Петунин Хоккей

«Северсталь» готова обменять форварда Александра Петунина.

«По моей информации, «Северсталь» ищет варианты обмена нападающего Александра Петунина, который является одним из самых дорогих игроков в нынешнем составе.

С начала сезона форвард только два раза попадал в заявку команды Андрея Козырева. Вряд ли дело дойдет до драфта отказов.

Очевидно, что там его заберут конкуренты, а клуб из Череповца останется без какой-либо компенсации», – сообщил журналист Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале. 

В прошлом сезоне 26-летний Петунин стал вторым снайпером клуба из Череповца в Фонбет Чемпионате КХЛ, забросив 16 шайб в 55 играх регулярки при 26 очках. В 7 играх плей-офф форвард добавил еще 3 шайбы. 

В 2 играх текущего сезона он набрал 2 (0+2) балла. 

Отметим, что в карьере игрока было уже 5 переходов, при этом только между двумя клубами – «Северсталью» и «Динамо». 

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4 комментария

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Андрей Фалин
Суровый Череповецкий менеджмент
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Владимир
Надо забирать!!!
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Дамир Сабиров
Ответ Андрей Фалин
Суровый Череповецкий менеджмент
в Челябинск его!
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Beerfanidi
Ответ Владимир
Надо забирать!!!
Кому? В Динамо не надо.
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