Плющев об интервью Задорова: «Предавший единожды предаст и второй раз. Таких никогда и нигде долго не воспринимают и не уважают»

Теги Калгари Владимир Плющев НХЛ Никита Задоров Политика Хоккей

Владимир Плющев критически высказался об интервью Никиты Задорова.

«Если коротко, то он там работает по их правилам – ну, флаг ему в руки. Но дело в том, что таких никогда и нигде долго не воспринимают и не уважают.

Предавший единожды предаст и второй раз. Больше мне сказать абсолютно нечего», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров об интервью: «Получил множество сообщений от россиян, украинцев, белорусов, 99,99% из них положительные. Ожидаю наплыва ботов из России»

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7 комментариев

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Деревянная рука
А кого он предал?он разве присягу кому то давал?Я вот не считаю себя преданным Задоровым
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Ебздрогыч
Занерничали деды, ох как занервничали. Задоров нормально так расшевелил патриотичное болотце
+6
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Павел Мельников
Федорову позвони, Плющев.
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maxhonda
Тогда увольняйте Фёдорова из ЦСКА, ведь "Предавший единожды предаст и второй раз."
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Сергей Ветродуев
А из-за чего шум то? В принципе Задоров никто и звать его никак, через пару недель про этот инцидент все забудут. Люди должны знать и помнить тех, кто сейчас отдаёт жизнь за Россию на фронте. А трогать этого "нового пендоса", всё равно что на какашку наступить. Не надо, перешагнуть и забыть.
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Фут.Боль
Ответ Ебздрогыч
Занерничали деды, ох как занервничали. Задоров нормально так расшевелил патриотичное болотце
Обычное интервью последних лет гостя Дудя.Чего он там рашевелил, непонятно. Типичный набор штампов. Коротко - я знаю правду,мое мнение верное, а кто не согласен - неадекваты и боты.
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