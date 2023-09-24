Плющев об интервью Задорова: «Предавший единожды предаст и второй раз. Таких никогда и нигде долго не воспринимают и не уважают»

Владимир Плющев критически высказался об интервью Никиты Задорова.

«Если коротко, то он там работает по их правилам – ну, флаг ему в руки. Но дело в том, что таких никогда и нигде долго не воспринимают и не уважают.

Предавший единожды предаст и второй раз. Больше мне сказать абсолютно нечего», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров об интервью: «Получил множество сообщений от россиян, украинцев, белорусов, 99,99% из них положительные. Ожидаю наплыва ботов из России»