Козлов о 3:2 с «Ак Барсом»: «Мы выстояли 5 минут в меньшинстве. Это придало эмоций. Самонов держал нас в игре, ребята на себя ловили»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов Иван Дроздов Артем Пименов Егор Сучков Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата» с «Ак Барсом» (3:2).

– Очень эмоциональная игра. Так проявила себя команда… Пропустили два гола, потом появились эмоции, движение, скованность ушла. Сегодня была потрясающая атмосфера, болельщики были седьмым игроком.

– Отлично сыграли в меньшинстве. На что делали акцент в игре против лидеров?

– Агрессивнее сыграть против лидеров. Они выводили на бросок лидеров, но Саша Самонов держал нас в игре. Ребята на себя ловили, мы выстояли пять минут в меньшинстве. Это придало эмоций.

Пименов не удалился только в одном матче. Есть к нему вопросы?

– Нет. Чисто игровые моменты. Претензий к нему нет. Мы все команда, ошибаемся и исправляем ошибки вместе.

– Тяжело далось решение по основному вратарю?

– Мы знали, что Саша выйдет в «Зеленом дерби». Надо прочувствовать эту атмосферу. Он выдержал удар после двух голов. Ему только хвала.

– Почти все звенья перемешали. Почему пошли на такой шаг?

– Смотрели сочетание. Игра с «Металлургом» местами нас не устраивала. Пустили свежую кровь, того же Сучкова выпустили. Это дало эмоций, помогло нам.

– Гол Дроздова назвали шедевром. Как вы прокомментируете его?

– Видели, как он был заряжен, нацелен на ворота. Когда такие эмоции, гол придет. Он сегодня показал все.

– Есть понимание, как сохранить такое содержание игры и концентрацию?

– Я сейчас понимаю, что мы делали до матча с «Ак Барсом». Надо продолжить это делать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.

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4 комментария

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Огюст
Отыграться с 0-2 в дерби принципиальном ,соседском и победить дорогого стоит ! Такие матчи игрокам придают психологическую и игровую уверенность и болельщики благодарят за такой победный адреналин свою Уфимскую команду !
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insi blok
Переломным было, когда выстояли 5 минут в меньшинстве, а так все молодцы!
Особенно хочется выделить Лещенко, Самонова, Дроздова и Хмелевского и болельщиков на Уфа арене.
Перед следующей игрой с Торпедо опять 4 дня перерыва...
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mihany12
Самонов конечно СТЕНА!!!
Отличное приобретение!
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Линар Нуртдинов
И не слова от журналистов о масочнике Матвее Бабенко..
Впервые вижу этого парня да ещё и в таком матче, был очень удивлен, хорош и в силовой и пасы и контроль.. эффектная наглость и коварство приносящее пользу в каждой его смене прост поразило, это же будущая звезда нашего хоккея..
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