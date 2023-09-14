Козлов о 3:2 с «Ак Барсом»: «Мы выстояли 5 минут в меньшинстве. Это придало эмоций. Самонов держал нас в игре, ребята на себя ловили»

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата» с «Ак Барсом» (3:2).

– Очень эмоциональная игра. Так проявила себя команда… Пропустили два гола, потом появились эмоции, движение, скованность ушла. Сегодня была потрясающая атмосфера, болельщики были седьмым игроком.

– Отлично сыграли в меньшинстве. На что делали акцент в игре против лидеров?

– Агрессивнее сыграть против лидеров. Они выводили на бросок лидеров, но Саша Самонов держал нас в игре. Ребята на себя ловили, мы выстояли пять минут в меньшинстве. Это придало эмоций.

– не удалился только в одном матче. Есть к нему вопросы?

– Нет. Чисто игровые моменты. Претензий к нему нет. Мы все команда, ошибаемся и исправляем ошибки вместе.

– Тяжело далось решение по основному вратарю?

– Мы знали, что Саша выйдет в «Зеленом дерби». Надо прочувствовать эту атмосферу. Он выдержал удар после двух голов. Ему только хвала.

– Почти все звенья перемешали. Почему пошли на такой шаг?

– Смотрели сочетание. Игра с «Металлургом» местами нас не устраивала. Пустили свежую кровь, того же выпустили. Это дало эмоций, помогло нам.

– Гол Дроздова назвали шедевром. Как вы прокомментируете его?

– Видели, как он был заряжен, нацелен на ворота. Когда такие эмоции, гол придет. Он сегодня показал все.

– Есть понимание, как сохранить такое содержание игры и концентрацию?

– Я сейчас понимаю, что мы делали до матча с « ». Надо продолжить это делать, – сказал главный тренер « » .