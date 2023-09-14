Козлов о 3:2 с «Ак Барсом»: «Мы выстояли 5 минут в меньшинстве. Это придало эмоций. Самонов держал нас в игре, ребята на себя ловили»
Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата» с «Ак Барсом» (3:2).
– Очень эмоциональная игра. Так проявила себя команда… Пропустили два гола, потом появились эмоции, движение, скованность ушла. Сегодня была потрясающая атмосфера, болельщики были седьмым игроком.
– Отлично сыграли в меньшинстве. На что делали акцент в игре против лидеров?
– Агрессивнее сыграть против лидеров. Они выводили на бросок лидеров, но Саша Самонов держал нас в игре. Ребята на себя ловили, мы выстояли пять минут в меньшинстве. Это придало эмоций.
– Пименов не удалился только в одном матче. Есть к нему вопросы?
– Нет. Чисто игровые моменты. Претензий к нему нет. Мы все команда, ошибаемся и исправляем ошибки вместе.
– Тяжело далось решение по основному вратарю?
– Мы знали, что Саша выйдет в «Зеленом дерби». Надо прочувствовать эту атмосферу. Он выдержал удар после двух голов. Ему только хвала.
– Почти все звенья перемешали. Почему пошли на такой шаг?
– Смотрели сочетание. Игра с «Металлургом» местами нас не устраивала. Пустили свежую кровь, того же Сучкова выпустили. Это дало эмоций, помогло нам.
– Гол Дроздова назвали шедевром. Как вы прокомментируете его?
– Видели, как он был заряжен, нацелен на ворота. Когда такие эмоции, гол придет. Он сегодня показал все.
– Есть понимание, как сохранить такое содержание игры и концентрацию?
– Я сейчас понимаю, что мы делали до матча с «Ак Барсом». Надо продолжить это делать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.
Особенно хочется выделить Лещенко, Самонова, Дроздова и Хмелевского и болельщиков на Уфа арене.
Перед следующей игрой с Торпедо опять 4 дня перерыва...
Отличное приобретение!
Впервые вижу этого парня да ещё и в таком матче, был очень удивлен, хорош и в силовой и пасы и контроль.. эффектная наглость и коварство приносящее пользу в каждой его смене прост поразило, это же будущая звезда нашего хоккея..