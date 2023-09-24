Малкин о «Питтсбурге»: «Сейчас мы сильнее, чем в прошлом сезоне. Цель – выход в плей-офф, победа в каждой игре»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин считает, что «Питтсбург» стал сильнее в сравнении с прошлым годом.

В сезоне-2022/23 клуб впервые с 2006 года не вышел в плей-офф. 

«Я думаю, что сейчас мы сильнее, чем в прошлом году. Наша цель – выход в плей-офф, победа в каждой игре.

В межсезонье было много изменений. Каждый день просыпался и узнавал новости. Надеюсь, это поможет команде стать лучше. Мы, конечно, недовольны результатом прошлого сезона. Весь клуб, владельцы, тренеры, игроки – мы здесь, чтобы побеждать. 

Прошлый сезон очень разочаровал. Теперь мы смотрим вперед. В команде появились новые лица. Мы собираемся становиться лучше с каждым днем», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли. 

 

 

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1 комментарий

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kostya187
В целом в этом сезоне еще возможно. Желаю успехов в достижении поставленной цели!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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