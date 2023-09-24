Малкин о «Питтсбурге»: «Сейчас мы сильнее, чем в прошлом сезоне. Цель – выход в плей-офф, победа в каждой игре»

Евгений Малкин считает, что «Питтсбург» стал сильнее в сравнении с прошлым годом.

В сезоне-2022/23 клуб впервые с 2006 года не вышел в плей-офф.

«Я думаю, что сейчас мы сильнее, чем в прошлом году. Наша цель – выход в плей-офф, победа в каждой игре.

В межсезонье было много изменений. Каждый день просыпался и узнавал новости. Надеюсь, это поможет команде стать лучше. Мы, конечно, недовольны результатом прошлого сезона. Весь клуб, владельцы, тренеры, игроки – мы здесь, чтобы побеждать.

Прошлый сезон очень разочаровал. Теперь мы смотрим вперед. В команде появились новые лица. Мы собираемся становиться лучше с каждым днем», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли.