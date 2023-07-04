Малкин о «Питтсбурге»: «Не хотелось бы, чтобы это был закат. Еще 2-3 года попробуем побороться за Кубок Стэнли»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ Вегас Матч ТВ Хоккей

Евгений Малкин сказал, что «Питтсбург» планирует побороться за Кубок Стэнли.

 Клуб не проходил первый раунд плей-офф с 2018 года. 

Контракт 36-летнего российского нападающего с «Пингвинс» рассчитан еще на 3 сезона. 

«Не хотелось бы, чтобы это был закат. Еще два‑три года попробуем побороться [за Кубок Стэнли]. Не так легко это будет, многие списывают нас со счетов, но мы постараемся. Лидеры команды остались, команда меняется, будем стараться.

Сами видите, в НХЛ каждый год новый обладатель Кубка Стэнли. Я вот совсем не ожидал, что победит «Вегас». Если честно сначала думал про «Бостон» или «Торонто», потом – «Рейнджерс», но не ставил на «Вегас». Тем и интересна НХЛ», – сказал Малкин в эфире «Матч ТВ».

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12 комментариев

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Костя Кот
за это мы и любим NHL!!!
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VintDV
Восток слабее не становится. Оттава попробует снова попасть в плей-офф,молодняк созрел для этого, Детройт мне кажется выступит лучше.
Питтам надо усиливаться по всем фронтам и молится теперь на Джарри, чтоб не сломался и не захандрил.
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Как дела на заводе
С вашим домом престарелых, сможете побороться скоро за первые пики драфта))
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АРХАТ
Пацаны, ваше время ушло.
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sk0208827
Верим !
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VintDV
Ответ Maxim Shumov
Хекстолл и Дубас устроили экспресс-закат. Играть теперь тебе с Алексом Нюландером в звене.
Сейчас как из Листьев другого Нюландера сменяем:)))) На Гюнцеля например...
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VintDV
Ответ цэсемьэр
Детройт настолько в тени, что я и не заметил как он оказался на востоке😱
На Западе ему было бы легче конечно. Конкуренция на Востоке просто офигенная в последнее время.
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