Малкин о «Питтсбурге»: «Не хотелось бы, чтобы это был закат. Еще 2-3 года попробуем побороться за Кубок Стэнли»
Евгений Малкин сказал, что «Питтсбург» планирует побороться за Кубок Стэнли.
Клуб не проходил первый раунд плей-офф с 2018 года.
Контракт 36-летнего российского нападающего с «Пингвинс» рассчитан еще на 3 сезона.
«Не хотелось бы, чтобы это был закат. Еще два‑три года попробуем побороться [за Кубок Стэнли]. Не так легко это будет, многие списывают нас со счетов, но мы постараемся. Лидеры команды остались, команда меняется, будем стараться.
Сами видите, в НХЛ каждый год новый обладатель Кубка Стэнли. Я вот совсем не ожидал, что победит «Вегас». Если честно сначала думал про «Бостон» или «Торонто», потом – «Рейнджерс», но не ставил на «Вегас». Тем и интересна НХЛ», – сказал Малкин в эфире «Матч ТВ».
Питтам надо усиливаться по всем фронтам и молится теперь на Джарри, чтоб не сломался и не захандрил.