Малкин о «Питтсбурге»: «Не хотелось бы, чтобы это был закат. Еще 2-3 года попробуем побороться за Кубок Стэнли»

Евгений Малкин сказал, что «Питтсбург» планирует побороться за Кубок Стэнли.

Клуб не проходил первый раунд плей-офф с 2018 года.

Контракт 36-летнего российского нападающего с «Пингвинс» рассчитан еще на 3 сезона.

«Не хотелось бы, чтобы это был закат. Еще два‑три года попробуем побороться [за ]. Не так легко это будет, многие списывают нас со счетов, но мы постараемся. Лидеры команды остались, команда меняется, будем стараться.

Сами видите, в НХЛ каждый год новый обладатель Кубка Стэнли. Я вот совсем не ожидал, что победит «Вегас». Если честно сначала думал про «Бостон» или «Торонто», потом – «Рейнджерс», но не ставил на «Вегас». Тем и интересна », – сказал в эфире « ».