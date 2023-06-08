Форвард «Металлурга» Коростелев о Разине: «Северсталь» у него всегда играла в хоккей. С нетерпением жду начала сезона»
Никита Коростелев высказался о новом главном тренере «Металлурга» Андрее Разине.
– Уже успели пообщаться с новым главным тренером команды Андреем Разиным?
– Пообщались недавно, и был достаточно длинный разговор. Он рассказал о своем видении игры и что будем менять в тактике. Приятно, что тренер посвящает в это игрока. «Северсталь» у него всегда играла в хоккей, поэтому с нетерпением жду начала сезона, чтобы поработать с Андреем Владимировичем.
– Разин делает посты в соцсетях, вел телеграм-канал. Вы на него были подписаны?
– Подписан никогда не был. Видел только сообщения, которые мне пересылали. Слышал, что он то ли закрыл, то ли поставил на паузу свой телеграм-канал. Отношусь спокойно, он взрослый человек. Ему решать, вести ли соцсети.
– Есть много стереотипов насчет Разина – по поводу его тяжелого характера и что не все хоккеисты хотят с ним работать…
– Это мой тренер, с которым мне сейчас работать. Главное – это помогать друг другу добиваться результата. А стереотипы на то и стереотипы, – сказал нападающий «Металлурга».
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