Форвард «Металлурга» Коростелев о Разине: «Северсталь» у него всегда играла в хоккей. С нетерпением жду начала сезона»

Никита Коростелев высказался о новом главном тренере «Металлурга» Андрее Разине.

– Уже успели пообщаться с новым главным тренером команды ?

– Пообщались недавно, и был достаточно длинный разговор. Он рассказал о своем видении игры и что будем менять в тактике. Приятно, что тренер посвящает в это игрока. « » у него всегда играла в хоккей, поэтому с нетерпением жду начала сезона, чтобы поработать с Андреем Владимировичем.

– Разин делает посты в соцсетях, вел телеграм-канал. Вы на него были подписаны?

– Подписан никогда не был. Видел только сообщения, которые мне пересылали. Слышал, что он то ли закрыл, то ли поставил на паузу свой телеграм-канал. Отношусь спокойно, он взрослый человек. Ему решать, вести ли соцсети.

– Есть много стереотипов насчет Разина – по поводу его тяжелого характера и что не все хоккеисты хотят с ним работать…

– Это мой тренер, с которым мне сейчас работать. Главное – это помогать друг другу добиваться результата. А стереотипы на то и стереотипы, – сказал нападающий « ».