«Металлург» подписал контракт с защитником Прессом на год. Швед отыграл 2 сезона за «Северсталь» под руководством Разина

«Металлург» подписал контракт с защитником Робином Прессом на год.

28-летний швед отыграл 2 сезона за « » под руководством нынешнего тренера магнитогорцев .

Сообщалось, что специалист проявил большую заинтересованность в подписании игрока.

В минувшем регулярном чемпионате Пресс набрал 42 (11+31) очка в 64 играх при показателе полезности «-6».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 6 (2+4) баллами в 7 матчах.