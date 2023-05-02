«Металлург» подписал контракт с защитником Прессом на год. Швед отыграл 2 сезона за «Северсталь» под руководством Разина
«Металлург» подписал контракт с защитником Робином Прессом на год.
28-летний швед отыграл 2 сезона за «Северсталь» под руководством нынешнего тренера магнитогорцев Андрея Разина.
Сообщалось, что специалист проявил большую заинтересованность в подписании игрока.
В минувшем регулярном чемпионате Пресс набрал 42 (11+31) очка в 64 играх при показателе полезности «-6».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 6 (2+4) баллами в 7 матчах.
Разину веднее,он уже его знает.
В связи с лимитом, это норм.
Магнитам удачи в новом сезоне!!!!!!
Вполне нормальное усиление
Да и с Паскуале тоже, в целом стоит он не плохо.
Только что там с зарплатой не известно.
А так вперёд Магнитка!!!