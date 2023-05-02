«Металлург» подписал контракт с защитником Прессом на год. Швед отыграл 2 сезона за «Северсталь» под руководством Разина

Теги Металлург Мг Северсталь переходы КХЛ Андрей Разин Робин Пресс Хоккей

«Металлург» подписал контракт с защитником Робином Прессом на год.

28-летний швед отыграл 2 сезона за «Северсталь» под руководством нынешнего тренера магнитогорцев Андрея Разина

Сообщалось, что специалист проявил большую заинтересованность в подписании игрока.

В минувшем регулярном чемпионате Пресс набрал 42 (11+31) очка в 64 играх при показателе полезности «-6».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 6 (2+4) баллами в 7 матчах.

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5 комментариев

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Демид Котов
В целом хороший игрок, посмотрим, что покажет в будущем сезоне.
+4
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Олег
Это нормально.
Разину веднее,он уже его знает.
В связи с лимитом, это норм.
Магнитам удачи в новом сезоне!!!!!!
+2
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krasno-siniyman
Праворукий атакующий деф
Вполне нормальное усиление
+1
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Demedieu
блин, надеялся в Локомотив перейдет. второй Кронвалл
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Олег
Ещё бы с Майе всё получилось, было бы здорово.
Да и с Паскуале тоже, в целом стоит он не плохо.
Только что там с зарплатой не известно.
А так вперёд Магнитка!!!
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