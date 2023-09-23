«Металлург» выменяет Петунина у «Северстали», отдав Коростелева («СЭ»)

«Металлург» выменяет Александра Петунина у «Северстали» на Никиту Коростелева.

Команды, которые сегодня проведут матч между собой в Фонбет Чемпионате КХЛ, договорились об обмене с участием форвардов, как сообщает «Спорт-Экспресс».

26-летний Коростелев в нынешнем сезоне набрал 1 (1+0) балл в 6 матчах за «Металлург» при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 12:04.

26-летний Петунин провел 3 матча за «Северсталь» и набрал 2 (0+2) очка. В остальных играх он оставался в запасе.

В прошлом сезоне Александр стал вторым снайпером клуба из Череповца, забросив 16 шайб в 55 играх регулярки при 26 очках. Командой тогда руководил Андрей Разин, сейчас возглавляющий магнитогорцев.