«Металлург» выменяет Петунина у «Северстали», отдав Коростелева («СЭ»)

Теги Металлург Мг Северсталь возможные переходы КХЛ Никита Коростелев Александр Петунин Спорт-Экспресс Хоккей

«Металлург» выменяет Александра Петунина у «Северстали» на Никиту Коростелева.

Команды, которые сегодня проведут матч между собой в Фонбет Чемпионате КХЛ, договорились об обмене с участием форвардов, как сообщает «Спорт-Экспресс». 

26-летний Коростелев в нынешнем сезоне набрал 1 (1+0) балл в 6 матчах за «Металлург» при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 12:04.

26-летний Петунин провел 3 матча за «Северсталь» и набрал 2 (0+2) очка. В остальных играх он оставался в запасе. 

В прошлом сезоне Александр стал вторым снайпером клуба из Череповца, забросив 16 шайб в 55 играх регулярки при 26 очках. Командой тогда руководил Андрей Разин, сейчас возглавляющий магнитогорцев. 

5 комментариев

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PRICE
Нормальный обмен и для тех и для других
+7
0
+7
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JV
По ощущениям обмен в пользу всех. Коростелев годный игрок, но в этом году объективно не идет игра
+3
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Metallurg111
Чего? Корост чем не угодил Разину то?
+1
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Bratsk Bruins
Разин подтягивает
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Раменки за Динамо
Другого пути у Петунина не было, ожидаемый переход.
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