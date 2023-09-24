«Питтсбург» планирует выпускать Карлссона и Летанга в одной бригаде большинства

Теги Питтсбург Крис Летанг НХЛ Майк Салливан Эрик Карлссон Хоккей

«Питтсбург» планирует выпускать Карлссона и Летанга в одной бригаде большинства.

Об этом сообщил главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан

«Игра в большинстве очень важна для Эрика и Криса. Итак, мы начнем с того, что они оба будут в первой бригаде.

Посмотрим, как пойдет. У нас много вариантов», – сказал Салливан. 

Эрик Карлссон перешел в команду в межсезонье в результате обмена из «Сан-Хосе». В прошлом сезоне он набрал в большинстве 27 очков из 101.

Таким образом, состав первой бригады большинства «Питтсбурга» может выглядеть так: Карлссон, Крис Летанг, Сидни Кросби, Евгений Малкин и Джейк Генцел (пропустит первые игры сезона, так как восстанавливается после операции). 

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2 комментария

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Дмитрий Афанасьев
позоже я уже знаю победителя регулярки по пропущенным шайбам в большинстве
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Roo91
Питтсбург по конспектам Шаркс начинает погружение на дно турнирной таблицы.
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