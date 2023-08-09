Салливан о Летанге и Карлссоне: «На таких хоккеистов иногда навешивают ярлык не очень хороших игроков в обороне, что не всегда справедливо»

Майк Салливан поделился мнением о Крисе Летанге и Эрике Карлссоне.

6 августа шведский защитник Карлссон присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

«Игра Карлссона в зоне обороны? Я вот что скажу. Если шайба у тебя большую часть времени и у тебя есть возможность выйти из своей стороны... Угадай, что? Тебе не нужно так уж много обороняться.

Эрик и Крис [Летанг] время от времени сталкиваются с такого рода критикой. Они оба умеют играть в защите. Они оба по-настоящему конкурентоспособны.

И послушайте, мы будем привлекать их к ответственности в плане защиты. Трудно выигрывать без игры в обороне.

Эрик и Крис, они могут играть в защите. Я знаю, что они могут. Они должны будут придерживаться определенных стандартов в плане игры в обороне.

Но я также знаю, что на игроков такого рода иногда навешивают ярлык не очень хороших игроков в обороне, что, на мой взгляд, не всегда справедливо», – сказал главный тренер «Питтсбурга» .

АААААА, Карлссон все-таки перешел в «Питтсбург»! Закончится ли обмен десятилетия чем-то хорошим?