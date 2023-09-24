Форвард «Сибири» Гоголев о 4:2 с «Барысом»: «Это то, во что хотим играть. Стремимся забивать больше, стало получаться»

Теги Сибирь КХЛ Барыс Павел Гоголев Хоккей

Павел Гоголев оценил победу «Сибири» над «Барысом» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Гол — лучший ответ на доверие. У нашего звена с Прохоркиным и Беком было хорошее взаимопонимание, мы много разговаривали на льду. Меня, когда я не играл, иногда ставили в это сочетание, но, по сути, звеном провели одну тренировку. Прохоркин и Бек — одни из самых мастеровитых партнеров в карьере, с ними может сравниться только Гусев.

Сегодняшний матч — это то, во что мы в «Сибири» хотим играть. Стремимся забивать больше голов, это стало получаться.

Я до недавнего времени был не в лучшей форме, да и адаптация сказывалась. В КХЛ есть больше времени на приятие решений, силовых меньше, чем в Северной Америке. Есть возможность подержать больше шайбу.

У «Барыса» много хороших игроков, классное большинство, хотя сегодня я чего-то особенного не увидел», – сказал нападающий «Сибири».

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