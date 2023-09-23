Скабелка о 2:4 с «Сибирью»: «Дешевые» удаления подвели «Барыс». Беспокоит, что с Паскуале взяли 1 очко за 5 матчей»

Андрей Скабелка выразил недовольство дисциплиной «Барыса» после игры с «Сибирью».

– Начало, наверное, было не самое активное и со стороны соперника, и с нашей. Долго команды входили в игру, но с начала второго периода пошел уже более динамичный хоккей.

Удаления нас, конечно, сегодня подвели. Удаления были очень «дешевые». Подвели команду, и одни и те же ребята выходили на меньшинство. Где-то выровняли, отстояли, но этот момент дисциплины, конечно, нас подвел. А так – боевой, хороший матч. Готовимся к следующей игре.

– Можете согласиться с тем, что пока еще не тот, что был у вас раньше в «Локомотиве» и «Барысе»?

– Очевидно.

– Вас это беспокоит?

– Конечно беспокоит. Как может не беспокоить, если мы из пяти матчей взяли одно очко с ним?

– Это может же быть не вина вратаря?

– Я его не виню. Вы спросили, беспокоит ли. Я говорю: да, беспокоит. Такие периоды у него были в каждой команде, но при этом были ситуации в турнирной таблице попроще. Сентябрь не всегда у него получался.

– Парадоксальная ситуация, что «Барыс» сейчас лидер всей лиги по реализации большинства, но вне восьмерки на данный момент. Вы бы предпочли ситуацию, что не ладится большинство, но хорошая игра в равных составах, или как сейчас?

– Я предпочитаю продолжать реализовывать большинство, но наладить дисциплину, потому что достаточно мы пропускаем в меньшинстве. Сегодня мы пропустили только один гол в меньшинстве, но он оказался решающим.

– Как вы считаете, отсутствие игровой практики у и его удаление сегодня как-то связаны?

– Сто процентов. Сыграл первый матч, можно сказать, «с колес», с самолета. Были проблемы с визами. Понятно, это не тот игрок, который будет не совсем умно идти в отбор шайбы. Жаль, что это случилось в принципиальном матче, – сказал главный тренер « » после поражения со счетом 2:4.