Никитин про 1:2 с ЦСКА: «Локо» не смог сделать экстраусилие, чуть-чуть пожалел себя. Их так не обыграешь»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Даниил Бут Хоккей

Игорь Никитин считает, что игроки «Локомотива» не выложились в игре с ЦСКА (1:2).

– Чтобы обыграть хороший ЦСКА, нужно сделать «экстра». Мы сегодня не смогли сделать экстраусилие. Чуть-чуть пожалели себя. Возможно, мы подумали, что достаточно дождаться момента.

Результат закономерен. Мы не были лучшей версией самих себя, ЦСКА так не обыграешь. Хотя мы знаем, как это делать. Что-то в конце промелькнуло, но было недостаточно.

– С чем связана замена в тройках по ходу матча?

– Игра была в стагнации, пытались встряхнуть ребят и что-то новое в тройку привнести. Проигрывали, чего тут ждать? Бут внес определенную свежесть, создал моменты. Здесь лидеры должны были создавать моменты, этого не хватило.

Я думаю, и ЦСКА хорошо сыграл, и мы почитали прессу, надеялись, что журналисты правы. ЦСКА нужно отдать должное, но мы сами виновники поражения, – сказал главный тренер «Локомотива».

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1 комментарий

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kutavlik
Не пропускайте на первых минутах - и "экстра" делать не нужно будет!!!! Болезнь последних нескольких лет!!!!
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