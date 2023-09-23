Кудашов о 5:4 с «Адмиралом»: «Хотелось бы меньше пропущенных голов, но так бывает. Довольны, что забрали 2 очка»

Алексей Кудашов высказался о победе «Динамо» над «Адмиралом» (5:4).

Бело-голубые одержали 7-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Думаю, зрителям игра понравилась. Как минимум нашему тренерскому штабу, потому что выиграли. Пропущенные голы есть, от этого никуда не деться, но большая часть из них была в большинстве через бросок и закрывание вратаря. Игроки серьезно отнеслись к матчу.

Во втором периоде был момент, где мы позволили вольности себе, но вся игра получилась содержательная. Хотелось бы меньше пропущенных голов, но так бывает. Мы довольны, что забрали два очка здесь.

– Перед игрой на клубном сайте вышла новость с заголовком: «Пик акклиматизации». Удалось ли учесть какие-то нюансы, чтобы на этом промежутке времени подойти к игре в оптимальной форме?

– Акклиматизация — это когда ты переходишь на местное время. Мы живем по московскому, а 10 утра - время тренировки. Как бы ты ни спал, организм готов, потому что он в это время постоянно тренируется.

– После прошлой игры вы говорили о том, что не удавалось спровоцировать игроков «Амура» на удаления. Сегодня вы в этом добавили – была ли такая установка?

– Мы говорили о том, что нужно работать ногами, чтобы соперник цеплял. Это единственный путь, как достичь удалений. Надо обыгрывать и создавать сложные условия для соперника. Сегодня мы учли прошлые ошибки и сделали на этом акцент, – сказал главный тренер московского клуба.