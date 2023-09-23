Тамбиев об «Адмирале»: «У нас от некоторых очень много болтовни. Хотел бы, чтобы они языки засунули куда подальше и начали пахать»
Леонид Тамбиев призвал игроков «Адмирала» перестать болтать.
Клуб из Владивостока уступил «Динамо» (4:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«У нас половина нападающих сегодня просто-напросто проиграли всю борьбу. Здесь выпускаешь свежего игрока, который не играл в прошлом матче, и он привозит нам два гола. Проигранное вбрасывание и гол в меньшинстве, когда его как стоячего обкатывают.
Честно скажу – проблем хватает. Постараемся их исправить. Мне понравились последние 10–12 минут, когда играли в три звена. Вот тогда команда зазвенела. Можно порадоваться за молодого защитника Никитина, который сегодня гол забил.
У нас от некоторых очень много болтовни. Много говорят, а мало делают. Я хотел бы, чтобы они свои языки засунули куда подальше и начали работать и пахать, как это делало «Динамо».
Вот это мне хочется видеть. У меня в прошлом сезоне столько говорунов не было в команде. Некоторые игроки столько болтают, что диву даешься. Честное слово. Извините за эмоции», – сказал главный тренер «Адмирала».
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