Тамбиев об «Адмирале»: «У нас от некоторых очень много болтовни. Хотел бы, чтобы они языки засунули куда подальше и начали пахать»

Леонид Тамбиев призвал игроков «Адмирала» перестать болтать.

Клуб из Владивостока уступил « » (4:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«У нас половина нападающих сегодня просто-напросто проиграли всю борьбу. Здесь выпускаешь свежего игрока, который не играл в прошлом матче, и он привозит нам два гола. Проигранное вбрасывание и гол в меньшинстве, когда его как стоячего обкатывают.

Честно скажу – проблем хватает. Постараемся их исправить. Мне понравились последние 10–12 минут, когда играли в три звена. Вот тогда команда зазвенела. Можно порадоваться за молодого защитника Никитина, который сегодня гол забил.

У нас от некоторых очень много болтовни. Много говорят, а мало делают. Я хотел бы, чтобы они свои языки засунули куда подальше и начали работать и пахать, как это делало «Динамо».

Вот это мне хочется видеть. У меня в прошлом сезоне столько говорунов не было в команде. Некоторые игроки столько болтают, что диву даешься. Честное слово. Извините за эмоции», – сказал главный тренер « ».