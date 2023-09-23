У «Адмирала» 6 поражений в 8 матчах сезона. Команда идет на 11-м месте на Востоке
У «Адмирала» 6 поражений в 8 матчах, клуб идет на 11-м месте на Востоке.
Команда из Владивостока сегодня уступила «Динамо» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В 8 играх сезона у команды под руководством Леонида Тамбиева набрано 6 очков. При этом «моряки» начали регулярный чемпионат с 6-матчевого гостевого турне.
Дальневосточники идут вне зоны плей-офф, занимая 11-е место в таблице Восточной конференции.
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