У «Адмирала» 6 поражений в 8 матчах сезона. Команда идет на 11-м месте на Востоке

Теги КХЛ Динамо Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

У «Адмирала» 6 поражений в 8 матчах, клуб идет на 11-м месте на Востоке.

Команда из Владивостока сегодня уступила «Динамо» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В 8 играх сезона у команды под руководством Леонида Тамбиева набрано 6 очков. При этом «моряки» начали регулярный чемпионат с 6-матчевого гостевого турне. 

Дальневосточники идут вне зоны плей-офф, занимая 11-е место в таблице Восточной конференции. 

3 комментария

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about nothing
Из 8 матчей первые 6 проведены в гостях, стоило бы это упомянуть... У Ромки 4 подряд гостевых и уже паника
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Руслан Х
Национальному проекту боятся нечего.Всё для ослабления Востока.
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Александр Балабанов
Ответ about nothing
Из 8 матчей первые 6 проведены в гостях, стоило бы это упомянуть... У Ромки 4 подряд гостевых и уже паника
✌️
0
0
0
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