У «Адмирала» 6 поражений в 8 матчах сезона. Команда идет на 11-м месте на Востоке

У «Адмирала» 6 поражений в 8 матчах, клуб идет на 11-м месте на Востоке.

Команда из Владивостока сегодня уступила « » в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 8 играх сезона у команды под руководством набрано 6 очков. При этом «моряки» начали регулярный чемпионат с 6-матчевого гостевого турне.

Дальневосточники идут вне зоны плей-офф, занимая 11-е место в таблице Восточной конференции.