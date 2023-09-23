Тамбиев после 4:5 с «Динамо»: «У «Адмирала» большая беда с центрами. Берлева нет, и эта ось очень сильно проседает»
Леонид Тамбиев сказал, что у «Адмирала» есть проблема с центральными нападающими.
Сегодня клуб из Владивостока уступил «Динамо» (4:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Комментарий по игре будет короткий – у нас большая проблема с центральными нападающими. Эта игра еще раз это показала. Тут большим специалистом быть не надо.
А так, в принципе, молодцы, что боролись до конца. Но сегодня опять у нас не все игроки соответствовали уровню того хоккея, который был на арене.
Еще раз повторюсь, что большая беда с центральными. Берлева нет, и эта ось у нас очень сильно проседает в команде», – сказал главный тренер «Адмирала».
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