Сопин о решении «Динамо» обменять Бойкова: «Не смогли договориться по финансам. От «Авангарда» получили хорошее предложение»

Спортивный директор «Динамо» высказался о решении обменять Сергея Бойкова.

Защитник перешел в «Авангард», с которым подписал контракт на 2 года, московский клуб получил денежную компенсацию.

«В принципе, когда мы поняли, что у не получается устроиться в Северной Америке, то несколько раз выходили на него с предложением, но не смогли договориться по финансовой стороне. Поэтому переговоры были довольно вялотекущими, все затянулось, и в итоге нами было получено хорошее по финансовым условиям предложение от «Авангарда». Мы его обсудили, взвесили все за и против, и решили его принять.

Насколько повлияло на это решение текущая солидность динамовской обороны? Согласен, что на данный момент у нас нет экстренной необходимости в подписании защитника. У нас есть крепкий топ-6 в обороне, есть и , и также мы должны подтягивать наших молодых ребят, это тот же 2005 год рождения.

Несмотря на это, мы все равно смотрим по сторонам, ищем защитника, потому что, вполне возможно, в будущем нам еще придется усилиться. Но в данном конкретном случае все так сложилось.

Сергея давно уже нет в нашей команде, из-за травмы он не смог сыграть в прошлом плей-офф. И как-то мы справлялись уже без него. Сейчас же он сам принял такое решение, видимо, хотел сменить обстановку, поэтому и не смогли договориться», – сказал .

40 млн рублей – зарплата Бойкова в «Авангарде». 15 – в первый сезон, 25 – во второй