«Авангард» выменял Бойкова и подписал с защитником контракт на 2 года. «Динамо» получило деньги

Теги Авангард переходы Антон Курьянов КХЛ Динамо Сергей Бойков Хоккей

«Авангард» выменял защитника Сергея Бойкова у «Динамо» .

Омский клуб подписал с 27-летним игроком контракт на 2 года. Московский клуб получил в сделке денежную компенсацию. 

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Бойкова 5 (0+5) баллов в 48 играх при полезности «+1», 33 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:17.

В текущем сезоне игрок на лед не выходил. Летом сообщалось, что он намеревался провести сезон в Северной Америке. 

«Бойков имеет опыт игры за океаном, прошел североамериканскую школу хоккея и обладает качествами, важными для нашей команды. Он дисциплинирован, играет в меру жестко, умеет блокировать броски и постоять за партнеров.

Рассчитываем, что в «Авангарде» Сергей выйдет на пик своей формы и усилит оборону нашей команды», – сказал генменеджер омичей Антон Курьянов. 

7 комментариев

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Антон Фёдоров
если попрёт, то Киселевича за борт
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VasyaFilkin
Ответ Alter Ego
Ещё надо от Абросимова и Пайгина избавляться
Пайгина можно оставить. Всё-таки умеет на плечах вывозить
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Павел Вовченко
Добротный защитник, жаль, что обменяли… удачи в новом клубе!
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Machine Head
В этом сезоне не сыграл ни одного матча. В июне уехал за океан в надежде там подписаться. По сути выменяли права на защитника на деньги.
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kopl.roma
Первым на выход -это Шулак крайне бесполезен да и место легионера занииает
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Alter Ego
Ответ Антон Фёдоров
если попрёт, то Киселевича за борт
Ещё надо от Абросимова и Пайгина избавляться
0
0
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