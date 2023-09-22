«Авангард» выменял Бойкова и подписал с защитником контракт на 2 года. «Динамо» получило деньги

«Авангард» выменял защитника Сергея Бойкова у «Динамо» .

Омский клуб подписал с 27-летним игроком контракт на 2 года. Московский клуб получил в сделке денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Бойкова 5 (0+5) баллов в 48 играх при полезности «+1», 33 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:17.

В текущем сезоне игрок на лед не выходил. Летом сообщалось, что он намеревался провести сезон в Северной Америке.

« имеет опыт игры за океаном, прошел североамериканскую школу хоккея и обладает качествами, важными для нашей команды. Он дисциплинирован, играет в меру жестко, умеет блокировать броски и постоять за партнеров.

Рассчитываем, что в « » Сергей выйдет на пик своей формы и усилит оборону нашей команды», – сказал генменеджер омичей Антон Курьянов.