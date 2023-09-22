40 млн рублей – зарплата Бойкова в «Авангарде». 15 – в первый сезон, 25 – во второй

Теги Авангард КХЛ Динамо Сергей Бойков Чемпионат.com Хоккей

Появилась информация о зарплате Сергея Бойкова в «Авангарде».

Защитник перешел в «Авангард» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию и подписал соглашение на два года.

В первый сезон оклад хоккеиста составит 15 миллионов рублей, 25 миллионов – во втором сезоне.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Сергея Бойкова 5 (0+5) баллов в 48 играх при полезности «+1», 33 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:17.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий