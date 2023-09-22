40 млн рублей – зарплата Бойкова в «Авангарде». 15 – в первый сезон, 25 – во второй
Появилась информация о зарплате Сергея Бойкова в «Авангарде».
Защитник перешел в «Авангард» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию и подписал соглашение на два года.
В первый сезон оклад хоккеиста составит 15 миллионов рублей, 25 миллионов – во втором сезоне.
В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Сергея Бойкова 5 (0+5) баллов в 48 играх при полезности «+1», 33 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:17.
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