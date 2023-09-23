Коваленко о словах Задорова про чат россиян из НХЛ по Украине: «Он разделил игроков на два лагеря – демократический и тоталитарный. Это и есть обыкновенный фашизм»
Андрей Коваленко раскритиковал Никиту Задорова за позицию по ситуации на Украине.
– Каждый месяц бываю на Донбассе, не понаслышке знаю, какие драматические события там разворачиваются, как от обыкновенного фашизма страдают люди и льется кровь.
Тем тяжелее воспринимать поток сознания в исполнении защитника «Калгари» Никиты Задорова. К счастью, в нашем хоккее и в нашем обществе таких – единицы. И в этой ситуации самое главное, чтобы с его бредом не ассоциировали других российских хоккеистов и наш вид спорта в целом.
– Что вас особенно задело?
– Задоров разделил российских игроков НХЛ на два лагеря – правильный, демократический и неправильный, тоталитарный. Хорошо, хоть разделил не на нации или расы. Но по сути, это и есть обыкновенный фашизм.
Знаю многих ребят из НХЛ, сам долгие годы в Канаде и США играл. Не сомневаюсь, что после всех этих искусственных разделений и желания показать, что все – плохие, а он – воздушный шарик, Задоров станет для российского легиона или клоуном, или изгоем, - сказал олимпийский чемпион.
Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»
Я уж не говорю о том, что он вроде никого не гнобил, а высказал свое оценочное суждение. Кого гнобят так это его, вот в частности Коваленко
Как же ваши боссы на правду реагируют, как они её боятся. Не дай Бог люди узнают истину
Не смог посудить
кто-то за Калгари топит, кто-то за Эдмонтон, при этом они гнобят друг друга, откуда тут тоталитаризм?