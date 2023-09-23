Коваленко о словах Задорова про чат россиян из НХЛ по Украине: «Он разделил игроков на два лагеря – демократический и тоталитарный. Это и есть обыкновенный фашизм»

Андрей Коваленко раскритиковал Никиту Задорова за позицию по ситуации на Украине.

– Каждый месяц бываю на Донбассе, не понаслышке знаю, какие драматические события там разворачиваются, как от обыкновенного фашизма страдают люди и льется кровь.

Тем тяжелее воспринимать поток сознания в исполнении защитника « » . К счастью, в нашем хоккее и в нашем обществе таких – единицы. И в этой ситуации самое главное, чтобы с его бредом не ассоциировали других российских хоккеистов и наш вид спорта в целом.

– Что вас особенно задело?

– Задоров разделил российских игроков НХЛ на два лагеря – правильный, демократический и неправильный, тоталитарный. Хорошо, хоть разделил не на нации или расы. Но по сути, это и есть обыкновенный фашизм.

Знаю многих ребят из НХЛ, сам долгие годы в Канаде и США играл. Не сомневаюсь, что после всех этих искусственных разделений и желания показать, что все – плохие, а он – воздушный шарик, Задоров станет для российского легиона или клоуном, или изгоем, - сказал олимпийский чемпион.

Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»