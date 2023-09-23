Коваленко о словах Задорова про чат россиян из НХЛ по Украине: «Он разделил игроков на два лагеря – демократический и тоталитарный. Это и есть обыкновенный фашизм»

Теги Калгари Андрей Коваленко НХЛ Никита Задоров Политика Хоккей

Андрей Коваленко раскритиковал Никиту Задорова за позицию по ситуации на Украине.

– Каждый месяц бываю на Донбассе, не понаслышке знаю, какие драматические события там разворачиваются, как от обыкновенного фашизма страдают люди и льется кровь.

Тем тяжелее воспринимать поток сознания в исполнении защитника «Калгари» Никиты Задорова. К счастью, в нашем хоккее и в нашем обществе таких – единицы. И в этой ситуации самое главное, чтобы с его бредом не ассоциировали других российских хоккеистов и наш вид спорта в целом.

– Что вас особенно задело?

– Задоров разделил российских игроков НХЛ на два лагеря – правильный, демократический и неправильный, тоталитарный. Хорошо, хоть разделил не на нации или расы. Но по сути, это и есть обыкновенный фашизм.

Знаю многих ребят из НХЛ, сам долгие годы в Канаде и США играл. Не сомневаюсь, что после всех этих искусственных разделений и желания показать, что все – плохие, а он – воздушный шарик, Задоров станет для российского легиона или клоуном, или изгоем, - сказал олимпийский чемпион. 

Задоров о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Кто-то предлагал сделать заявление от всех, но разделились на два лагеря»

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19 комментариев

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VintDV
Если человек имеет другую позицию, несходную с твоей и ты при этом его гнобишь - это и есть моменты тоталитаризма, разве нет?! Но к сожалению это относится ко всем сейчас участникам и спонсорам, подстрикателям конфликта. Везде инакомыслие преследуются и пресекается...
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Tungus85
Какой там фашизм? Чё они гонят?
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shickana
Если ты бьешь судью в бубен - это демократия или фашизм?
+7
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Yngwar
Ответ Копатель морей
Так "человек" Задоров другую позицию за адекватную не считает))
Ну а ты не считаешь его человеком судя по кавычкам

Я уж не говорю о том, что он вроде никого не гнобил, а высказал свое оценочное суждение. Кого гнобят так это его, вот в частности Коваленко
+7
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Redwhite heart
Красавчик Задоров!Знатно он нафталиновым упырям пердаки подорвал.Он сразу Дудю сказал,что начнётся его травля,как и Панарина
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Александр Иванов
Разделил на два лагеря -демократический и тоталитарный, не только игроков, а и все общество, и всю нашу страну не Задоров. Эти пляти занимают очень высокие кабинеты
+5
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Bobby Clarke
А вот и ценное мнение видного патриота-едроса с потрясающим бэкграундом подъехало.
+5
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naPmu3aH
Мир коваленок разделён на два лагеря: "обыкновенный фашизм" и наш, прекрасный, отечественный русский, необыкновенный....
+3
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Ми Ша
😂 Андрей,если это ты на самом деле, а не за деньги то .. извини. В любом случае был о тебе лучшего мнения.
Как же ваши боссы на правду реагируют, как они её боятся. Не дай Бог люди узнают истину
+3
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PuRGeN
Ответ shickana
Если ты бьешь судью в бубен - это демократия или фашизм?
Это духовные скрепы
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David Rigert
рыгать охота от таких коваленок.кто им пишет эту чушь про то,что они "...каждый месяц бываю на...", "...не по наслышке знаю...", "...тем больнее слышать...". совдеповские пропагандистские штампы.
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h8j5zx5zks
Разблокирован ещё один персонаж игры, давайте не будем строчить комменты по статьями - Плющев, Коваленко, Назаров, Кожевников, ребят вы сами подумайте кто и когда у них берет интервью? Все эти якобы высказывания пишут специальные люди, на Спортсе такой есть, до интервью Задорова это тоже было понятно, Никита подтвердил догадки.
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Копатель морей
Ответ Yngwar
Ну а ты не считаешь его человеком судя по кавычкам Я уж не говорю о том, что он вроде никого не гнобил, а высказал свое оценочное суждение. Кого гнобят так это его, вот в частности Коваленко
"Судя"
Не смог посудить
+1
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NACfoRekcuF
Ответ Александр Иванов
Разделил на два лагеря -демократический и тоталитарный, не только игроков, а и все общество, и всю нашу страну не Задоров. Эти пляти занимают очень высокие кабинеты
Типичный инфантилизм, все время кто-то другой виноват.
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PuRGeN
Ответ shickana
Если ты бьешь судью в бубен - это демократия или фашизм?
Это духовные скрепы
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Under
Ответ VintDV
Если человек имеет другую позицию, несходную с твоей и ты при этом его гнобишь - это и есть моменты тоталитаризма, разве нет?! Но к сожалению это относится ко всем сейчас участникам и спонсорам, подстрикателям конфликта. Везде инакомыслие преследуются и пресекается...
нет конечно, при чём тут вообще тоталитаризм?
кто-то за Калгари топит, кто-то за Эдмонтон, при этом они гнобят друг друга, откуда тут тоталитаризм?
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nickthebrother
Мало кто понял слова Задорова, там Дудь еще уточняющий вопрос задал, после которого стал понятен смысл. Итак, да, действительно игроки в чате разделились на 2 группы. Первая хотела делать некий стейтмент, а вторая сомневалась, аргументируя это тем, что за предшествующие 8 лет никому в голову не приходила мысль делать общее заявление, а здесь приходится. Но разделения на тех кто за и против войны не было.
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exshepardjack
почему коваленко не воюет с фашизмом, а только гуманитарку помогает доставлять?
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