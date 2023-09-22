Заварухин про 1:0 с «Салаватом»: «Командная победа, парни подчищали ошибки друг за другом. Лавка была живая, старались играть от обороны»

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0).

– Очень приятно находиться в родном городе. Здесь приятно побеждать.

У нас завершился тяжелый выезд, встречались с сильными командами. Сегодня старались играть от обороны.

Лавка была живая. Командная победа, парни подчищали ошибки друг за другом. Забросили шайбу, после сыграли по счету, в конце выстояли в меньшинстве.

Нам было тяжело выходить из-под прессинга, соперник очень быстрый. Строили свою игру на контратаках.

– Много играли против « ». До сих пор эти матчи принципиальны?

– Все равно приятно выигрывать. Любая победа важна. У нас плотный календарь, все команды ровные, мы стараемся подняться выше, – сказал главный тренер « » .