Заварухин про 1:0 с «Салаватом»: «Командная победа, парни подчищали ошибки друг за другом. Лавка была живая, старались играть от обороны»

Теги Салават Юлаев Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0).

– Очень приятно находиться в родном городе. Здесь приятно побеждать.

У нас завершился тяжелый выезд, встречались с сильными командами. Сегодня старались играть от обороны.

Лавка была живая. Командная победа, парни подчищали ошибки друг за другом. Забросили шайбу, после сыграли по счету, в конце выстояли в меньшинстве.

Нам было тяжело выходить из-под прессинга, соперник очень быстрый. Строили свою игру на контратаках.

– Много играли против «Салавата». До сих пор эти матчи принципиальны?

– Все равно приятно выигрывать. Любая победа важна. У нас плотный календарь, все команды ровные, мы стараемся подняться выше, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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3 комментария

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Руслан Мухамадиев
Заварухин - гений, смог построить игру на одних контрактах.
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oldgordon
Согласен, что игроки старались биться друг за друга, не боялись ловить на себя шайбы. Поэтому необходимо избегать таких ненужных удалений, как в третьем периоде от Обидина и Мейсека. Очень хорошо подчищал пятак Трямкин, без нарушений, может ведь играть отлично.
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fregat96
Ответ Руслан Мухамадиев
Заварухин - гений, смог построить игру на одних контрактах.
Это смотря по какому периоду смотреть. Первый-да, Второй ... в атаку, а третий... в откат. Разнообразие просматривается!))
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