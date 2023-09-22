Заварухин про 1:0 с «Салаватом»: «Командная победа, парни подчищали ошибки друг за другом. Лавка была живая, старались играть от обороны»
Николай Заварухин подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:0).
– Очень приятно находиться в родном городе. Здесь приятно побеждать.
У нас завершился тяжелый выезд, встречались с сильными командами. Сегодня старались играть от обороны.
Лавка была живая. Командная победа, парни подчищали ошибки друг за другом. Забросили шайбу, после сыграли по счету, в конце выстояли в меньшинстве.
Нам было тяжело выходить из-под прессинга, соперник очень быстрый. Строили свою игру на контратаках.
– Много играли против «Салавата». До сих пор эти матчи принципиальны?
– Все равно приятно выигрывать. Любая победа важна. У нас плотный календарь, все команды ровные, мы стараемся подняться выше, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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