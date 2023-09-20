Леонтьев после 4-го поражения подряд: «Никакой череды неудач нет. Мы играем с сильными соперниками. Нужно учитывать разницу между полом и потолком зарплат. Там космос»

Олег Леонтьев высказался после поражения «Нефтехимика» от «Салавата» (2:4).

– Сегодня была сплоченная команда у нас, сражалась до конца, практически вытащили матч. Создали массу голевых моментов, в три раза перебросали соперника в третьем периоде.

К сожалению, счет на табло не в нашу пользу. Но повторюсь, что игра с нашей стороны внушает оптимизм. Будем продолжать сражаться.

– Почему Долганова выбрали вратарем?

– Тренерский штаб так решил, когда-то надо начинать. Мы доверяем ему. У нас не только Гарипов есть.

– Насколько довольны его дебютом?

– Он такого ничего не сделал, чтобы повлиять на результат. Он держал нас в игре, выручал. Для дебюта достойно.

– Ищете вратаря? Была информация, что «Нефтехимик» интересуется Кареевым...

– Не верьте слухам. Не знаю, кто это распространяет. Мы много чем интересуемся.

– Тяжело контролировать команду, когда так много удалений?

– Не сказал бы, что тяжело. Играют одни и те же спецбригады, на них выпадает нагрузка. Другие выпадают из игрового тонуса. А так проблем нет, все знают, что делать на льду. Проблема только, что спецбригады переигрывают.

– Насколько тяжело настроить команду после 0:8 от «Барыса»?

– Там счет 0:8, но два периода шла равная игра. Проблема, что не забили. Но мы на каждую игру настраиваемся и сражаемся. Не имеет значения, что было.

– Что нужно сделать, чтобы выйти из череды неудач?

– Никакой череды неудач нет. Мы играем в сильной лиге с сильными соперниками. Нужно учитывать разницу между полом и потолком зарплат. Там космос.

Мы играем на том уровне, на котором можем максимально выступить. Это очень приличный уровень, победы придут, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

«Нефтехимик» проиграл 4-й матч подряд. У клуба 7 поражений в 8 играх сезона