Мартемьянов о поражении от «Куньлуня»: «Большие претензии к нападающим, надо доедать шайбу»

Теги Амур Джереми Смит КХЛ Евгений Грачев Александр Хохлачев Андрей Мартемьянов Егор Коршков Куньлунь Ред Стар Дмитрий Шевченко Дмитрий Лозебников Кэмерон Ли Ян Дрозг Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался об игре «Амура» в матче «Куньлунем» (1:2 Б).

«Ключевой стала очень сильная игра вратаря «Куньлуня». И наш вратарь тоже молодец. Большие претензии к нападающим, надо доедать шайбу.

Первый период мы провели на эмоциях, чувствовалась нервозность. Я показывал своим поведением, чтобы у игроков не было мандража. Нужно быть хладнокровными.

Александру Хохлачеву в голову залезть не могу. Ничего не предвещало непонятного состояния у него и Егора Коршкова.

У каждого из нашей бригады большинства есть сильные качества. Шевченко на пятаке классно играет, сегодня забил. Грачев на вбрасывании хорош. Коршков с Хохлачевым в этой бригаде на розыгрыше. У Кэма Ли приличное катание, видение. Перебарщивает чуть-чуть, но я ему доверяю.

Хотел бы отметить Грачева: играет в большинстве и меньшинстве, не только на эмоциях, но и с головой.

Яну Дрозгу мы дали привести голову в порядок, в следующей игре он должен выйти», – сказал главный тренер «Амура» Мартемьянов.

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1 комментарий

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Александр_Ронни
Одному в голову залезть не могу, другому дал время привести в порядок, третьи перебарщивают/мандражируют. Во ты забавный, Андрей)
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