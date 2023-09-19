Мартемьянов о поражении от «Куньлуня»: «Большие претензии к нападающим, надо доедать шайбу»

Андрей Мартемьянов высказался об игре «Амура» в матче «Куньлунем» (1:2 Б).

«Ключевой стала очень сильная игра вратаря « ». И наш вратарь тоже молодец. Большие претензии к нападающим, надо доедать шайбу.

Первый период мы провели на эмоциях, чувствовалась нервозность. Я показывал своим поведением, чтобы у игроков не было мандража. Нужно быть хладнокровными.

в голову залезть не могу. Ничего не предвещало непонятного состояния у него и .

У каждого из нашей бригады большинства есть сильные качества. Шевченко на пятаке классно играет, сегодня забил. Грачев на вбрасывании хорош. Коршков с Хохлачевым в этой бригаде на розыгрыше. У Кэма Ли приличное катание, видение. Перебарщивает чуть-чуть, но я ему доверяю.

Хотел бы отметить Грачева: играет в большинстве и меньшинстве, не только на эмоциях, но и с головой.

мы дали привести голову в порядок, в следующей игре он должен выйти», – сказал главный тренер « » Мартемьянов.