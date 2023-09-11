Буше сыграл 9 секунд в матче с «Амуром». Форвард «Авангарда» получил клюшкой по губе от Грачева и больше не выходил на лед

Теги Авангард Амур травмы видео КХЛ Евгений Грачев Рид Буше Хоккей

Рид Буше провел лишь одну смену в игре с «Амуром» из-за травмы.

«Авангард» проиграл дальневосточной команде (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В первой смене – на девятой секунде – нападающий «Амура» Евгений Грачев в средней зоне ударил клюшкой по лицу форварду «ястребов» Риду Буше.

Американцу разбили губу, после чего он отправился в раздевалке. С этого момента хоккеист не возвращался в игру.

Грачев получил двойной малый штраф. «Авангард» не использовал четыре минута при игре в большинстве.

4 комментария

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Hola Hola
Сегодня Амур мог хоть что делать. Авангард в большинстве показал абсолютную импотенцию. Риду - здоровья!
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Антон Фёдоров
Ответ Антон Фёдоров
Когда-то в матче с ЦСКА зубы выбили, так он почему-то вышел и играл. ну, а здесь только губу разбили. странно конечно
я про Ягра в локаутный сезон
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Александр Черноусов
Ответ Антон Фёдоров
Когда-то в матче с ЦСКА зубы выбили, так он почему-то вышел и играл. ну, а здесь только губу разбили. странно конечно
нельзя быть таким нежным !!!
0
0
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