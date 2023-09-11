Буше сыграл 9 секунд в матче с «Амуром». Форвард «Авангарда» получил клюшкой по губе от Грачева и больше не выходил на лед
Рид Буше провел лишь одну смену в игре с «Амуром» из-за травмы.
«Авангард» проиграл дальневосточной команде (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В первой смене – на девятой секунде – нападающий «Амура» Евгений Грачев в средней зоне ударил клюшкой по лицу форварду «ястребов» Риду Буше.
Американцу разбили губу, после чего он отправился в раздевалке. С этого момента хоккеист не возвращался в игру.
Грачев получил двойной малый штраф. «Авангард» не использовал четыре минута при игре в большинстве.
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