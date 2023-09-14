Буше о травме в матче с «Амуром»: «Шла борьба, я буквально налетел ртом на клюшку. Такое бывает в хоккее»

Рид Буше после матча с «Адмиралом» (4:3 ОТ) рассказал о своей травме.

рассекли губу и выбили зуб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:5).

«Что со мной случилось в прошлой игре? Порез у меня, как вы можете видеть на лице, мне наложили швы, плюс потерял зуб. Тем не менее я полностью готов играть и делаю это.

Запомнил ли я игрока « », который меня ударил? Да, это . Но это было абсолютно неумышленно, там шла борьба, я буквально налетел ртом на клюшку. Такое бывает в хоккее.

«Адмирал» сегодня действовал плотно на протяжении всего матча, однако мы играли достаточно хорошо. Просто они были в ритме, нашли пути к нашим воротам, вышли вперед, но в итоге победа осталась за нами.

Думаю, что наша команда действует в целом слаженно, все четыре звена, сейчас основная задача – чтобы реализовывать эти моменты, ведь их немало.

Беспокоят ли меня проблемы с большинством? И да и нет. Потому что мы еще работаем над определенными аспектами, у нас много мастеров, так что я думаю, что все будет становиться лучше», – сказал нападающий « ».