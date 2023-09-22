Игнатьев об 1:3: «Куньлунь» прилетел после 8 игр через день. «Адмирал» отдыхал 4-5 дней, они были свежее»

Виктор Игнатьев оценил поражение «Куньлуня» от «Адмирала» (1:3) в КХЛ.

– Я оказался второй раз в карьере первооткрывателем сезона и в одном и в другом дальневосточном городе. Есть такая честь – открывать сезоны. Скажу, что нелегко это делать. Вообще нелегко играть на Дальнем Востоке, все об этом знают. А быть первой командой и открывать сезон, когда полные трибуны и болельщики не видели своей команды с февраля – очень сложно.

Что касается игры, обе команды начали осторожно, но, к сожалению, в первом периоде два пропущенных гола немного повернули игру не в ту сторону, которую мы хотели. Первый период, скажем так, пошел не по–нашему плану. Но начиная со второго периода стали появляться какие-то моменты. И гол забили, и еще могли забить, более-менее игра выровнялась.

Ну, а третий период всегда играется по счету обеими командами, в данном случае одна пыталась сравнять, другая – удержать. Одна оплошность – и третий гол, обычный сценарий выездной игры.

– Насколько доставляют сложность вам, что обычно в этой поездке команды летают Хабаровск – Владивосток – Новосибирск или в обратном направлении, а у вас следующая игра в Тольятти? Как в этом плане восстановиться, и насколько для вас было бы удобнее полететь из Владивостока в Новосибирск, а не в Тольятти?

– Какая разница? Ну лишних три часа пролететь. Это не проблема. Мы прилетели после восьми игр через день – шестнадцать дней и восемь игр с нашими травмами, и мы прилетели на Дальний Восток. «Амур» отдыхал четыре дня, « » отдыхал четыре или пять – и это было видно сегодня. Они были свежее. Наши ребята сделали все.

Могло ли повернуться в другую сторону? Ну, могло, моменты были, в большинстве надо забивать. Тольятти тоже четыре дня сидит, ждет нас, а мы летим с гавриками с Дальнего Востока. Как будем восстанавливаться? До самолета дойдем, посмотрим, что у них там есть на борту и какое питание, – сказал главный тренер « ».