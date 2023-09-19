Виктор Игнатьев: «Тарасов пока не соответствует своему уровню игры. Я знаю, что он может делать. Даниил далек от своей формы»

Теги Амур травмы Джереми Смит КХЛ Виктор Игнатьев Даниил Тарасов Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев считает, что Даниил Тарасов пока далек от своей формы.

Главный тренер «Куньлуня» высказался после матча против «Амура» (2:1 Б).

«На мой взгляд, получился хороший триллер с овертаймом и серией бросков. Хоккея не было на Дальнем Востока с февраля. Многие люди ждали, ведь у «Амура» новая команда и новый главный тренер.

Меньшинство у обеих команд сыграло безупречно. Джереми Смит в каждой игре нас выручает. В случае победы на 90% наш лучший игрок – вратарь. Хотя визуально не казалось, что «Амур» сегодня нанес столько бросков. В других матчах порой выглядело, что нас бомбят, но в статистике бросков было меньше.

У нас короткая скамейка, на следующей неделе, может быть, травмированные ребята восстановятся. Я уже говорил про наши третьи периоды. Проигранные третьи периоды – от игры к игре рознь. Сегодня вот выиграли!

Тарасов пока не соответствует своему уровню игры, я знаю, что он может делать, знаком с ним еще по «Динамо». Сложно так с корабля на бал. В первой игре не выпустили, да и во второй не должны были выпускать, но тогда непонятно, кого ставить вместо него. Даниил пока далек от своей формы», – сказал Игнатьев.

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