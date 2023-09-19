Виктор Игнатьев: «Тарасов пока не соответствует своему уровню игры. Я знаю, что он может делать. Даниил далек от своей формы»

Виктор Игнатьев считает, что Даниил Тарасов пока далек от своей формы.

Главный тренер « » высказался после матча против « » (2:1 Б).

«На мой взгляд, получился хороший триллер с овертаймом и серией бросков. Хоккея не было на Дальнем Востока с февраля. Многие люди ждали, ведь у «Амура» новая команда и новый главный тренер.

Меньшинство у обеих команд сыграло безупречно. в каждой игре нас выручает. В случае победы на 90% наш лучший игрок – вратарь. Хотя визуально не казалось, что «Амур» сегодня нанес столько бросков. В других матчах порой выглядело, что нас бомбят, но в статистике бросков было меньше.

У нас короткая скамейка, на следующей неделе, может быть, травмированные ребята восстановятся. Я уже говорил про наши третьи периоды. Проигранные третьи периоды – от игры к игре рознь. Сегодня вот выиграли!

пока не соответствует своему уровню игры, я знаю, что он может делать, знаком с ним еще по «Динамо». Сложно так с корабля на бал. В первой игре не выпустили, да и во второй не должны были выпускать, но тогда непонятно, кого ставить вместо него. Даниил пока далек от своей формы», – сказал Игнатьев.