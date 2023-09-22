Тамбиев о 3:1 с «Куньлунем»: «Понравилось, что «Адмирал» победил и в очередной раз забил три гола»

Леонид Тамбиев оценил победу «Адмирала» над «Куньлунем» (3:1) в КХЛ.

– Рады, что выиграли. Молодцы ребята, сегодня старались, отдавались игре, волновались, потому что первая [домашняя] игра [в сезоне] и полный зал пришел.

Видим, что надо подправлять, над чем работать. Работы много еще впереди по многим моментам и компонентам. Но радует, что победили. Сегодня поулыбаемся немного и будем готовиться к следующему матчу.

– Если сравнивать «Адмирал» на старте прошлого сезона и на старте этого сезона, есть ощущение, что ваша команда интереснее играет в атаке. Можно ли сказать, что если сравнивать Криштофа и Червены с Граовацем и Фьоре, то иностранцы в этом составе чуть посильнее, чем в прошлом?

– Сравнение немного не правильное. Совершенно разноплановые хоккеисты. Неэтично их сравнивать.

А в плане атаки я сторонник, что лучше при плохой игре побеждать, чем при хорошей проигрывать. Я сторонник победы. Класс команды видно даже при не очень хорошей игре. Хочется, чтобы эта философия быстрее у «Адмирала» родилась. Все определяет результат.

– Вы сказали, что вам кое-что не понравилось в действиях команды, например, вбрасывания.

– И вбрасывание в том числе. Пока не до конца вижу солидность в нашей игре. Мы должны играть солиднее и в обороне, и в средней зоне. Понравилось то, что мы победили и «Адмирал» в очередной раз забил три гола, – сказал главный тренер « ».