Тамбиев о поражении от «Авангарда»: «Притираемся еще. Не хватает стройности, системности игры. Надо время, чтобы хоккеисты прониклись нашей философией»

Леонид Тамбиев поделился мыслями после поражения от «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Равный матч с равными возможностями, немножко мы недотерпели в конце, соперник воспользовался нашей несогласованностью. А «3 на 4» в овертайме… Конечно, имей я в своих рядах таких исполнителей, я бы тоже снимал вратаря в овертайме. Но тут уже как есть, так есть.

А так по организации, по игре самой…Молодцы, что с 0:2 ушли, проявили характер, не сдались, играли ребята. Могли выиграть матч в основное время, немножко нам не хватило, но это очко нам в плюс к становлению игры.

Мне понравился первый период – это идеал. Во втором мы уже упустили нити игры. Хоккей – это игра стихий, одна-вторая неудачная смена, и сразу инициатива переходит к сопернику. А обратно забрать ее тяжело, особенно когда у соперника столько много мастеров, которые очень хорошо пользуются ошибками, недоработками.

В третьем периоде мы вернулись в то русло, что мы хотим видеть от команды. Это процесс небыстрый, нужно от игры к игре забирать свои лучшие качества. Притираемся еще, не все у нас пока так, как я хочу. Не хватает стройности, системности игры, которая нужна, чтобы доводить такие матчи до победы. Надо время, чтобы игроки прониклись нашей философией.

Просаживаются отдельные игроки, проигрывают то, что я не хочу видеть, чтобы они проигрывали. В таких моментах, как в концовке, мы должны играть системнее, организованнее, надежнее.

Четыре поражения в пяти матчах? На меня вообще ничего не давит, поверьте. Честное слово, я работаю и работаю. Отмененный гол « » – это работа видеотренера за что ему большое спасибо, он молодец», – сказал главный тренер « » .