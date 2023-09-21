Пашнин о том, что СКА преодолел кризис: «100%. Еще в игре с «Сибирью» было видно, что рисунок налаживается»

Теги Северсталь СКА КХЛ Михаил Пашнин Матч ТВ Хоккей

Михаил Пашнин прокомментировал победу в матче против «Северстали».

СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Хороший матч. Правильно сыграли в обороне, все было нацелено на атаку и на броски, от этого голы и пришли. До этого в матчах страдала реализация, сейчас исправили это.

– Преодолели кризис?

– 100%. Мы потихоньку из него выходили давно. Было видно еще в игре с «Сибирью», что рисунок налаживается.

– Впереди команду ждет длинный выезд. Какой настрой?

– Хороший настрой. Надо добавить как каждому игроку, так и всей команде. И все у нас получится, – сказал защитник СКА Михаил Пашнин.

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