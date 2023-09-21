Плющев о СКА: «Нет уверенности в тренерском штабе, люди ищут выходы из ситуации, но конкретной работы нет. Проблем много, они серьезные»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев считает, что у СКА много серьезных проблем.

Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«По одной игре тяжело судить в правильном ли направлении идет команда и ее реанимация. Проблем много, они серьезные.

Нет уверенности в тренерском штабе, люди ищут выходы из ситуации, но конкретной работы нет. Сделал – посмотрел, а фундаментального и теоретического я не заметил.

Если брать по фамилиям, то игроки хорошие, но количество крутых игроков это еще не классная команда, хорошую команду нельзя купить», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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1 комментарий

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Mistic69
Да там тотальный фистинг с тренерской мыслью )))))))
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