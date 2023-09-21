Атанасов о словах Ротенберга про лед в Нижнем Новгороде: «Мы же забиваем на этом льду. Не знаю, может, они привыкли к другому»
Василий Атанасов высказался о словах Ротенберга про лед в Нижнем Новгороде.
Ранее Роман Ротенберг выразил разочарование качеством льда в матче с «Торпедо».
«Мы же забиваем на этом льду. Не знаю, может, они привыкли к другому льду.
Но мы должны все подстраиваться под лед», – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.
В 8 матчах сезона форвард забил 5 голов и сделал 4 передачи.
Ротенберг о 3:4 с «Торпедо»: «Разочаровывает качество льда – нас по «Матч ТВ» показывают. Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел»
Ларионов пришел с ананасом на интервью – это подарок «пайнэпплу», «Ананасову». То есть Атанасову!
А ещё американские партнёры, европейские гей активисты и внутренние враги
Без какой-либо иронии это говорю, развиваются ребята и растут в «Торпедо»!