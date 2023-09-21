Атанасов о словах Ротенберга про лед в Нижнем Новгороде: «Мы же забиваем на этом льду. Не знаю, может, они привыкли к другому»

Теги СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов высказался о словах Ротенберга про лед в Нижнем Новгороде.

Ранее Роман Ротенберг выразил разочарование качеством льда в матче с «Торпедо».

«Мы же забиваем на этом льду. Не знаю, может, они привыкли к другому льду.

Но мы должны все подстраиваться под лед», – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.

В 8 матчах сезона форвард забил 5 голов и сделал 4 передачи.

Ротенберг о 3:4 с «Торпедо»: «Разочаровывает качество льда – нас по «Матч ТВ» показывают. Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел»

Ларионов пришел с ананасом на интервью – это подарок «пайнэпплу», «Ананасову». То есть Атанасову!

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8 комментариев

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Lyelik
С таким льдом виски не пью.
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Ми Ша
Лёд,судьи,размер площадки, всё против СКА.
А ещё американские партнёры, европейские гей активисты и внутренние враги
+7
-3
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Bratsk Bruins
Молодец Вася!
+3
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sd4fmwrvz8
Не закопал а урыл😁👍плохому танцору кукейки мешают это точно про йозе🤡
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sd4fmwrvz8
Кстати Ротенбергу щас некогда наверно он до сих празднует победу над Северсталью,в Питере интересно вчера салюты не запускали в честь победы «блокадников»
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Фёдор Кузнецов
Так и СКА забил 3 на этом льду
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Machine Head
У Романа Борисовича все великое вратари , капитан , заливщики, водители Zamboni и даже лед .
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Дмитрий Пузырёв
При Ларионове и Вася Атанасов крутым форвардом стал. :-)
Без какой-либо иронии это говорю, развиваются ребята и растут в «Торпедо»!
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