Атанасов о словах Ротенберга про лед в Нижнем Новгороде: «Мы же забиваем на этом льду. Не знаю, может, они привыкли к другому»

Василий Атанасов высказался о словах Ротенберга про лед в Нижнем Новгороде.

Ранее Роман Ротенберг выразил разочарование качеством льда в матче с «Торпедо».

«Мы же забиваем на этом льду. Не знаю, может, они привыкли к другому льду.

Но мы должны все подстраиваться под лед», – сказал нападающий «Торпедо» .

В 8 матчах сезона форвард забил 5 голов и сделал 4 передачи.

Ротенберг о 3:4 с «Торпедо»: «Разочаровывает качество льда – нас по «Матч ТВ» показывают. Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел»

Ларионов пришел с ананасом на интервью – это подарок «пайнэпплу», «Ананасову». То есть Атанасову!