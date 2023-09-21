Ротенберг о выезде на Дальний Восток: «Будем жить в самолете, нам не привыкать. Уверен, в Хабаровске, Владивостоке и Новосибирске увидим болельщиков СКА, будет аншлаг»

Теги Сибирь СКА Амур болельщики Роман Ротенберг Адмирал Хоккей

Роман Ротенберг поделился ожиданиями от выезда СКА на Дальний Восток.

Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ

– Вам предстоит длительный перелет на Дальний Восток. Как вы его обычно проводите?

– Работаем, смотрим видео, готовимся к следующей игре. Мы живем хоккеем. Честно говоря, после первой домашней игры я до пяти утра смотрел видео и пытался найти детали, которые необходимы, чтобы побеждать в следующих матчах.

Это наша жизнь, мы ее любим. Надо любить хоккей. Только через любовь к хоккею можно работать, отдаваясь полностью. Круглосуточно изучать и улучшать игру команды. Моя задача – помочь ребятам победить.

А по перелетам – будем жить в самолете. Нам не привыкать. Уже живем в самолетах с началом чемпионата. Впереди шесть подряд матчей на выезде – все только начинается.

Ждем наших болельщиков на выезде. Уверен, что в Хабаровске, Владивостоке и Новосибирске увидим болельщиков СКА. Нам нужна ваша поддержка.

Уверен, что во всех городах будет аншлаг. Это говорит о многом – значит, мы играем в правильный хоккей. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, и всех, кто критикует нас после каждого матча. Мне попался комментарий одного человека в интернете, он написал: «Раньше говорили только об НХЛ, а теперь – о КХЛ». Это же здорово. Вместе повышаем рейтинги, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Прорвали блокаду Ленинграда!» СКА прервал серию поражений – и Ротенберг обезумел от радости

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
boxellevogue
На каждой твоей пресс-конференции аншлаг и кривое зеркало и смехопанорама
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
Начинается новая серия сериала…. 😂
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
amadeus_amadeus
Рот - главный хедлайнер КХЛ
Каждое вью это просто апогей бреда
Если выиграют на Дальнем Востоке, скажет, что отстояли Петропавловск
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
На небе тотолько и разговоров, что о СКА.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SadlerRG
Ответ boxellevogue
На каждой твоей пресс-конференции аншлаг и кривое зеркало и смехопанорама
Небесный теплоход Аншлага отправляется на Дальний Восток. Вас ждут разрывные как немецкий фугас шутки Романа Борисовича, а в случае выигрыша - краткий экскурс в русско-японскую войну и что-нибудь исторически дикое про прорыв осады Порт-Артура.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TMTD
Ответ HockeyMan
Начинается новая серия сериала…. 😂
Скоро в Нетфликс!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
рашит мухаметшин
а зачем жить в самолёте ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andy
Уж где будет аншлаг, так это на ветках спортс. Популярность у СКА запредельная.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Palex Palex
Превентивный плач Ярославны...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Барвинский
и на Дальнем Востоке и после возвращения , опять будет жаловаться, что лёд плохой, второй запланированный спад....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bratsk Bruins
Да все привыкшие к перелётам, не один СКА, особенно ДВ , куда деваться то если велика Русь матушка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Михайлов
А другие комментарии в интернете ему не попадались?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Ромка живёт в самолёте? он ещё и стюардесс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
magentrumen
хаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bashkircev
Фаны придут поддерживать своих Амур, Адмирал, Сибирь. А этот их к себе приписал, вот умора. Болельщики же пришли на стадион, играют две команды. Значит вероятность, что стадион болеет 50/50 за обе команды. Думаю такая логика у него.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рокко Сиффредди
после первой домашней игры я до пяти утра смотрел видео и пытался найти детали, которые необходимы, чтобы побеждать в следующих матчах.
------------------------------------------
похоже, после просмотра таких видео появилось "яйца в кулак и на пятак"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Basil Poliduris
Круглосуточно изучать и улучшать игру команды - ну вы поняли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Роман читает спортс ру))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2hsjck49rf
А где цитаты из интервью Задорова?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий