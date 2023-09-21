Ротенберг о выезде на Дальний Восток: «Будем жить в самолете, нам не привыкать. Уверен, в Хабаровске, Владивостоке и Новосибирске увидим болельщиков СКА, будет аншлаг»

Роман Ротенберг поделился ожиданиями от выезда СКА на Дальний Восток.

Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вам предстоит длительный перелет на Дальний Восток. Как вы его обычно проводите?

– Работаем, смотрим видео, готовимся к следующей игре. Мы живем хоккеем. Честно говоря, после первой домашней игры я до пяти утра смотрел видео и пытался найти детали, которые необходимы, чтобы побеждать в следующих матчах.

Это наша жизнь, мы ее любим. Надо любить хоккей. Только через любовь к хоккею можно работать, отдаваясь полностью. Круглосуточно изучать и улучшать игру команды. Моя задача – помочь ребятам победить.

А по перелетам – будем жить в самолете. Нам не привыкать. Уже живем в самолетах с началом чемпионата. Впереди шесть подряд матчей на выезде – все только начинается.

Ждем наших болельщиков на выезде. Уверен, что в Хабаровске, Владивостоке и Новосибирске увидим болельщиков СКА. Нам нужна ваша поддержка.

Уверен, что во всех городах будет аншлаг. Это говорит о многом – значит, мы играем в правильный хоккей. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, и всех, кто критикует нас после каждого матча. Мне попался комментарий одного человека в интернете, он написал: «Раньше говорили только об НХЛ, а теперь – о КХЛ». Это же здорово. Вместе повышаем рейтинги, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Прорвали блокаду Ленинграда!» СКА прервал серию поражений – и Ротенберг обезумел от радости