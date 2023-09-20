Козырев про 1:4 от СКА: «Ключевым моментом была шайба, которую нам не засчитали. Противник сыграл хорошо, а наши действия были неорганизованными»

Теги Северсталь СКА Андрей Козырев КХЛ Даниил Вовченко Матч ТВ Хоккей

Андрей Козырев высказался после матча против СКА (1:4).

«Игра была интересна, по рисунку мы выглядели лучше, чем в прошлых играх. Были комбинации и нереализованные моменты.

Ключевым моментом была та шайба, которую нам не засчитали. В концовке нам немного не хватило. Большинство у нас не сработало.

Команда противника сыграла хорошо, а наши действия были неорганизованными. Это резерв для нашей команды, будем работать.

Сегодня вся команда хорошо играла. Вовченко? Хотелось бы лучше», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

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1 комментарий

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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Аутсайдерам негоже свои очки раздавать)
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