Козырев про 1:4 от СКА: «Ключевым моментом была шайба, которую нам не засчитали. Противник сыграл хорошо, а наши действия были неорганизованными»

Андрей Козырев высказался после матча против СКА (1:4).

«Игра была интересна, по рисунку мы выглядели лучше, чем в прошлых играх. Были комбинации и нереализованные моменты.

Ключевым моментом была та шайба, которую нам не засчитали. В концовке нам немного не хватило. Большинство у нас не сработало.

Команда противника сыграла хорошо, а наши действия были неорганизованными. Это резерв для нашей команды, будем работать.

Сегодня вся команда хорошо играла. Вовченко? Хотелось бы лучше», – сказал главный тренер « » .